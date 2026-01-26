Ισχυρή χαλαζόπτωση στο Άργος – Φόβοι για ζημιές σε εσπεριδοειδή και ελιές

Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε σήμερα το πρωί, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, στο Άργος, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και αγρότες της περιοχής. Το χαλάζι είχε μέγεθος στραγαλιού και έπεσε λίγο μετά τις 8:30, έπειτα από έντονη βροχόπτωση που συνοδευόταν από αστραπές και ηλεκτρική δραστηριότητα.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αποτίμηση, υπάρχουν φόβοι ότι η χαλαζόπτωση ενδέχεται να έχει προκαλέσει ζημιές σε εσπεριδοειδή και ελαιόδεντρα, καλλιέργειες ιδιαίτερα ευαίσθητες σε τέτοιου είδους φαινόμενα.

