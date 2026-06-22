Ισχυρή έκρηξη στην κύρια εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Κατάρ - 54 τραυματίες και 18 αγνοούμενοι

Μια έκρηξη στην κύρια μονάδα επεξεργασίας υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ προκάλεσε τον τραυματισμό 54 ατόμων, σύμφωνα με τις Αρχές, ενώ ακόμη 18 άνθρωποι αγνοούνται.

Σύμφωνα με το Aljazeera, η Διεθνής Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του Κατάρ κινητοποιήθηκε για να διεξάγει επιχειρήσεις αναζήτησης των αγνοουμένων στη Βιομηχανική Πόλη Ρας Λάφαν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.



Το υπουργείο δεν παρείχε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών του συμβάντος, το οποίο απέδωσε σε «τεχνική δυσλειτουργία».

Η στιγμή της έκρηξης:

Αξίζει να σημειωθεί πως αξιωματούχοι είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι οι ομάδες πολιτικής άμυνας που έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος δεν είχαν καταγράψει τραυματισμούς.



Το υπουργείο δήλωσε ότι δεν υπήρξε διαρροή από την εγκατάσταση που να θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.



Η QatarEnergy, η οποία διαχειρίζεται το βιομηχανικό κέντρο, ανέφερε ότι ομάδες έκτακτης ανάγκης έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά στην εγκατάσταση.



Η βιομηχανική πόλη Ρας Λάφαν, που βρίσκεται περίπου 80 χλμ. βόρεια της Ντόχα, φιλοξενεί τη μεγαλύτερη εγκατάσταση εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, η οποία παράγει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς.



Υπενθυμίζουμε ότι τον Μάρτιο, η κυβέρνηση του Κατάρ ανακοίνωσε ότι το βιομηχανικό κέντρο είχε υποστεί «σημαντικές ζημιές» μετά από επιθέσεις με ιρανικούς πυραύλους και drones.



Η QatarEnergy επικαλέστηκε τη ρήτρα ανωτέρας βίας σε ορισμένες από τις συμβάσεις της, προκειμένου να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις προμήθειας μετά τις επιθέσεις, γεγονός που επηρέασε πελάτες στην Ιταλία, το Βέλγιο, τη Νότια Κορέα και την Κίνα.

