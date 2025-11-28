Ισχυρή καταιγίδα και χαλάζι τώρα στην Αθήνα - Ποτάμια οι δρόμοι και κλειστά σχολεία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επικίνδυνη κακοκαιρία ADEL, με ισχυρές κατά διαστήματα νεροποντές να πλήττουν την Αττική από τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου.

Μάλιστα από τις 06:30 πέφτει, κατά διαστήματα, χαλάζι στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου και της Αττικής.

Προβλήματα στην Αττική από τη νεροποντή

Η ισχυρή καταιγίδα που πλήττει από νωρίς το πρωί της Παρασκευής την Αττική έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα.

Φωτό: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ Πέτρου Ράλλη και Χαμοστέρνας. Αιτία η συσσώρευση υδάτων που καθιστά το οδόστρωμα επικίνδυνο και ανέφικτη τη διέλευση οχημάτων.

Οι ρυθμίσεις ισχύουν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, τόσο προς Πειραιά όσο και προς Αθήνα. Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν το σημείο και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να αποκατασταθεί η κανονική ροή.

Την ίδια ώρα, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε διάφορες περιοχές της Αττικής λόγω της κακοκαιρίας. Σε πρωινή ενημέρωσή του ο δήμος Πεντέλης αναφέρει: «Έκτακτη ανακοίνωση Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών τα σχολεία του Δήμου Πεντέλης θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου».

Κλειστά θα μείνουν επίσης τα σχολεία στο Δήμο Διονύσου και στο Δήμο Σπάτων.

Σε αρκετές περιοχές της ανατολικής Αττικής σημειώνονται διακοπές ρεύματος.

Παράλληλα, σημειώνονται κατά τόπους πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ έχει φουσκώσει και ο Κηφισός στο ύψος της Λαχαναγοράς.

Καταιγίδα με χαλάζι στην Αθήνα

Έντονη καταιγίδα πλήττει την Αττική και την πόλη της Αθήνας το πρωί της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, με κεραυνούς να πέφτουν μέσα στο λεκανοπέδιο, ενώ σε αρκετές περιοχές σημειώνονται και χαλαζοπτώσεις.

Κολυδάς: Προσοχή στην Αττική

«Ο ισχυρός πυρήνας των καταιγίδων που επηρεάζει την Αττική παρότι παρουσιάζει μικρή εξασθένηση, συνεχίζει να τροφοδοτείται από τον Σαρωνικό. Η προσοχή μας για μια ώρα ακόμη παρά την εξασθένηση», σημειώνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Δείτε πώς αναμένεται να κινηθούν σήμερα τα έντονα φαινόμενα, με βάση τους προγνωστικούς χάρτες που εξέδωσε το Meteo/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Πηγή: Meteo/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Πηγή: Meteo/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Πηγή: Meteo/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα

Μεγάλες καταστροφές έχουν προκαλέσει οι αλλεπάλληλες κακοκαιρίες των τελευταίων ημερών, ειδικά σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Ελλάδας, με ποτάμια και χειμάρρους να μην μπορούν να συγκρατήσουν τους μεγάλους όγκους βροχόπτωσης που έχουν πέσει σωρευτικά και να ξεχειλίζουν προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και χθες Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Σε κάποιες περιοχές σημειώνονται χαλαζοπτώσεις, με χαλάζι μεγάλου μεγέθους.

Παράλληλα, μεγάλο είναι το πρόβλημα με τις κατολισθήσεις, ειδικά σε χωριά στα Τζουμέρκα της Ηπείρου.

Σε «Red Code» 8 περιφέρειες της χώρας

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» λόγω των έντονων φαινομένων που αναμένονται, τέθηκαν 8 περιφέρειες.

Περιφερειών Ιονίων Νήσων

Ηπείρου

Δυτικής Ελλάδας

Πελοποννήσου

Κεντρικής Μακεδονίας

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Βορείου Αιγαίου

Δωδεκάνησα

Ο καιρός αναλυτικά σήμερα Παρασκευή (28/11)

Αναλυτικότερα, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης, στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με18 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 20 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Άνεμοι: Στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Στα βόρεια αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου μέχρι και τις πρωινές ώρες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στις Κυκλάδες και βαθμιαία και στην Κρήτη.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.