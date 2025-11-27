Ισχυρή πρόταση από Ελβετούς για την επανέναρξη του σιδηροδρόμου

Μια ιδιαίτερα σημαντική πρόταση, που μπορεί να αλλάξει ριζικά το συγκοινωνιακό μέλλον της Πελοποννήσου, τέθηκε στο τραπέζι κατά τη συνάντηση του Δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου με τον Πρέσβη της Ελβετίας Stefan Estermann και μέλη της ελληνοελβετικής πρωτοβουλίας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πρόταση για επαναλειτουργία του σιδηρόδρομου σε πρώτη φάση της γραμμής Κόρινθος–Ναύπλιο και Καλαμάτα–Διαβολίτσι, τόσο για επιβατική όσο και για τουριστική χρήση, ένα σχέδιο που αναμένεται να δώσει νέα ζωή στο ιστορικό μετρικό σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής.

Διαβάστε περισσότερα για την ιδέα επαναλειτουργίας του Σιδηροδρόμου, με τους παριστάμενους να ζητούν και τη συμβολή του Δήμου Καλαμάτας, στο εν λόγω εγχείρημα.