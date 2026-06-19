Ισχυρός αντικυκλώνας φέρνει ακραίο καύσωνα στη δυτική Ευρώπη - Τι να περιμένουμε στην Ελλάδα

Πολλές χώρες της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης τις επόμενες ημέρες θα βρεθούν αντιμέτωπες ξανά με ένα ισχυρό κύμα καύσωνα. Ήδη σημειώνονται πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.

Από την Κυριακή και την επόμενη εβδομάδα, όμως, ο πολύ ισχυρός αντικυκλώνας που θα επηρεάσει αυτές τις περιοχές θα ενισχυθεί με αποτέλεσμα να σημειωθούν θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς στη Γαλλία και πάνω από 35-36 στην Αγγλία.

Για να γίνει αντιληπτό πόσο ακραίες είναι αυτές οι θερμοκρασίες σε αυτές τις περιοχές, στο Παρίσι η μέση θερμοκρασία το μεσημέρι τον Ιούνιο είναι στους 24 βαθμούς και από την Κυριακή θα φτάσει στους 37-39 βαθμούς. Στο Λονδίνο κανονικά το μεσημέρι ο υδράργυρος δεν ξεπερνά τους 23 βαθμούς και την ερχόμενη Δευτέρα θα ξεπεράσει τους 35-36.

Όσον αφορά την Ελλάδα, προς το παρόν ο Ιούνιος κυλάει φυσιολογικά. Τις επόμενες ημέρες θα κυριαρχήσουν τα μελτέμια, ενώ η αστάθεια θα είναι πολύ περιορισμένη και ο υδράργυρος κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και από τα μέσα της θα επικρατήσει αρκετή ζέστη, με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στον χάρτη φαίνεται με κόκκινο οι περιοχές όπου οι θερμοκρασίες θα είναι ασυνήθιστα υψηλές στα 1.500 μέτρα υψόμετρο.