Σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κεντρικό Περού, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους αρκετών περιοχών, μεταξύ των οποίων και της πρωτεύουσας Λίμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αρχές, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Όπως ανακοίνωσε το περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (IGP), η δόνηση καταγράφηκε στις 19:09 τοπική ώρα (02:09 ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 129 χιλιόμετρα.

#Temblor

Perú, video muestra como fue el fuerte temblor de 6.7 con epicentro en Junín que sacudió Lima y toda la región centro del país, algunos moradores salieron a las calles temiendo una réplica. pic.twitter.com/tUkHM2FnCD — We News (@wenewsec) November 21, 2026

Το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS) συμφώνησε ως προς το μέγεθος του σεισμού, εκτιμώντας ωστόσο ότι το εστιακό βάθος ήταν μικρότερο, στα 108 χιλιόμετρα.

Εκατοντάδες κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους στη Λίμα

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση, με πολλούς κατοίκους να εγκαταλείπουν προσωρινά τα σπίτια και τους χώρους εργασίας τους και να συγκεντρώνονται σε ανοιχτούς χώρους.

Στη Λίμα, η οποία απέχει περίπου 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν από κτίρια γραφείων και άλλα ακίνητα, κυρίως στην τουριστική περιοχή Μιραφλόρες, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

🚨 Reportan fuerte temblor de magnitud 6,9 en Perú que se sintió en Bogotá y varias zonas de Colombia en la noche de este viernes 20 de noviembre.



En distintos sectores de la capital del país se activaron las alarmas de los edificios y varios ciudadanos evacuaron.



Imágenes👇… pic.twitter.com/VDj9UCb0ml — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 21, 2026

Το εθνικό κέντρο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (COEN) ανακοίνωσε ότι η δόνηση έγινε αισθητή με μέτρια έως ισχυρή ένταση, προσθέτοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να ελέγχουν τις περιοχές που θεωρούνται ευάλωτες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του IGP, Ερνάντο Ταβέρα, περιέγραψε στο AFP τον σεισμό ως έντονο, επισημαίνοντας ότι καταγράφηκαν πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις.

Κατολισθήσεις σε δρόμους, χωρίς αναφορές για ατυχήματα

Οι μέχρι στιγμής έλεγχοι δεν έχουν δείξει σημαντικές ζημιές από τον σεισμό. Ωστόσο, προβλήματα καταγράφηκαν σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου λόγω κατολισθήσεων.

Ο διευθυντής του εθνικού Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας (INDECI), Λουίς Βάσκες, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP ότι έχουν αναφερθεί κατολισθήσεις σε τμήματα δρόμων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει σημειωθεί κάποιο ατύχημα.

🇵🇪 EARTHQUAKE TRIGGERS LANDSLIDE ALONG PERU'S COSTA VERDE



Footage circulating online shows a landslide along Lima's Costa Verde following the powerful magnitude 6.8 earthquake that struck central Peru. pic.twitter.com/y3FYoXXXvj — Apex Vanguard (@Apex_Intel24) November 21, 2026

Η δόνηση έγινε αισθητή στους νομούς Άνκας, Λίμα, Ίκα, Ουκαγιάλι, Πάσκο, Ουάνουκο και Καγιάο, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξακολουθούν να παρακολουθούν την κατάσταση.

Το Περού βρίσκεται στον «Δακτύλιο της Φωτιάς»

Το Περού, με πληθυσμό περίπου 34 εκατομμυρίων κατοίκων, βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, μια ζώνη με έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Στη χώρα σημειώνονται τουλάχιστον 400 σεισμοί κάθε χρόνο, από τους οποίους περίπου 100 γίνονται αντιληπτοί από τον πληθυσμό.

Η περιοχή της Χουνίν είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο σεισμικής δραστηριότητας στις 18 Ιουλίου, όταν δόνηση 5,4 βαθμών είχε προκαλέσει τον θάνατο έξι ανθρώπων και ζημιές σε πολλά σπίτια.

Το Περού έχει βιώσει και καταστροφικούς σεισμούς στο παρελθόν. Στις 15 Αυγούστου 2007, δόνηση 7,9 Ρίχτερ στον νομό Πίσκο, στο νότιο τμήμα της χώρας, είχε στοιχίσει τη ζωή σε 595 ανθρώπους και είχε προκαλέσει μικρό τσουνάμι.

Ακόμη πιο φονικός ήταν ο σεισμός του 1970 στον νομό Άνκας, βόρεια της Λίμα, ο οποίος είχε αφήσει πίσω του περίπου 67.000 νεκρούς.