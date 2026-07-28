Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ στο Κιουσού της Ιαπωνίας - Προειδοποίηση για τσουνάμι

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Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας, όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο το ινστιτούτο NIED.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, το μέγεθος του σεισμού ήταν 7,1 βαθμοί. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους ενός μέτρου, σύμφωνα με το NHK.

#BREAKING Video of a strong 7.1 magnitude earthquake hits Japan. pic.twitter.com/rW9ugl260o — Fast News Network (@fastnewsnet) July 28, 2026

Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε έκτακτες προειδοποιήσεις για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Όιτα και Μιγιαζάκι, όλες στο νησί Κιούσου της νότιας Ιαπωνίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το αμερικανικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC), δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι στη Χαβάη και την Αμερικανική Σαμόα μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στην Ιαπωνία.