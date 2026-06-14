Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Μεθώνη ταρακούνησε την Πελοπόννησο - Οι πρώτες εκτιμήσεις των σεισμολόγων

Σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Μεθώνη λίγο πριν από της 21:30, το βράδυ της Κυριακής και έγινε αισθητός σε ολόκληρη σχεδόν την Πελοπόννησο.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 21:17 και είχε επίκεντρο 18 χιλιόμετρα νότια της Μεθώνης. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρα.

Οι περιοχές που έγινε αισθητή η δόνηση, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο

Όπως είπε στην ΕΡΤ, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης «Γειτνιάζει η περιοχή με το όριο των λιθοσφαιρικών πλακών. Το σύνηθες είναι να πάει καλά, ας δούμε όμως πώς βαίνει η σεισμική ακολουθία. Θα περιμένουμε και θα δούμε πώς βαδίζει η ακολουθία».

Τσελέντης: «Μάλλον ο κύριος σεισμός»

Ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης με ανάρτησή του στο Facebook προειδοποιεί για το ενδεχόμενο ενός μικρού τσουνάμι: «Μάλλον ο κύριος σεισμός. Προσέξτε τα παιδιά σας αν είναι στη θάλασσα μήπως έχουμε κανένα μικρό τσουνάμι από κάποιο μετασεισμό. Εφαρμόστε τα γνωστά μέτρα σεισμικής προφύλαξης

Παπαδόπουλος: «Υψηλού κινδύνου η περιοχή»

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε δική ανάρτηση για τον σεισμό έγραψε τα εξής: «Δυνατός επιφανειακός σεισμός πριν λίγα λεπτά μεγέθους 5.3 στο θαλάσσιο χώρο νότια της Πύλου. Έντονα αισθητός στην Πελοπόννησο, π.χ. στη Μεγαλόπολη αναφέρθηκε διάρκεια περίπου 10 δευτερολέπτων. Αισθητός ελαφρά και στην Αττική. Είναι νωρίς για να εκτιμήσουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό ή όχι. Η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Ο πιο πρόσφατος μεγάλος σεισμός έγινε εκεί στις 14.2.2008 με μέγεθος 6.6.

Άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, 18 χλμ ΝΝΔ της Μεθώνης, Μεσσηνίας κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτήρια και το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Περιπολίες πραγματοποιούνται από Πυροσβεστικές και Αστυνομικές δυνάμεις στην Μεσσηνία, ενώ ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί και οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος.



Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η 1η Ε.Μ.Α.Κ.