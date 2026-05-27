Ίση αμοιβή ανδρών - γυναικών: Ποιοι (και γιατί) διαφώνησαν στο Υπουργικό λόγω... Σοβιετικής Ένωσης

Όσο πλησιάζει το κρίσιμο εκλογικό ορόσημο οι αβρότητες – εάν υπάρχουν τέτοιες στην πολιτική – δίνουν ολοένα και συχνότερα τη θέση τους σε τζατζαρίσματα ακόμη και εάν πρόκειται για…ομόσταυλους και όχι αντιπάλους.

Μία τέτοια συνθήκη επικράτησε σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και εν προκειμένω μετά την παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας.

Στο…πνεύμα του νομοσχεδίου προέβαλαν ισχυρές αντιρρήσεις…ιδεολογικού χαρακτήρα, αλλά και όχι μόνον οι Υπουργοί Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στην αντίπερα όχθη, υποστηρικτικός ως προς την ουσία του νομοσχεδίου ήταν ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος. Σε μία αποστροφή, που προκάλεσε αίσθηση ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι το εν λόγω νομοσχέδιο έχει... άρωμα Σοβιετικής Ένωσης κάνοντας λόγο για εξισωτισμό προς τα κάτω.

Σε υψηλούς τόνους κατά πληροφορίες κινήθηκε και η παρέμβαση του Θάνου Πλεύρη, που διερωτήθηκε γιατί να μην πρέπει να επιβραβευθεί ένας υπάλληλος του οποίου η απόδοση είναι υψηλότερη ενός άλλου με τα ίδια προσόντα και την ίδια προυπηρεσία. Για προφανείς δυσκολίες στην εφαρμογή της συγκεκριμένου νομοσχεδίου, που αποτελεί κοινοτική οδηγία έκανε λόγο ο Γιώργος Φλώριδης, την ώρα που το πνεύμα των περισσοτέρων εξ όσων πήραν το λόγο ήταν ότι δεν θα έπρεπε να μεταφερθούν οι παθογένειες του Δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα.

Πάντως, προβληματικά σημεία στην κοινοτική οδηγία εντόπισε και η επισπεύδουσα Υπουργός, Νίκη Κεραμέως, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η χώρα έχει την υποχρέωση να εγκρίνει τη συγκεκριμένη οδηγία. Όπως πληροφορείται η στήλη η κ. Κεραμέως επεσήμανε ότι κύριος στόχος της ενσωμάτωσης της συγκεκριμένης οδηγίας είναι να μην υπάρχουν πλέον κραυγαλέες και άδικες αποκλίσεις στους μισθούς ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες ίδιων προσόντων και προυπηρεσίας.

Στο θέμα παρενέβη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος διεμήνυσε ότι στο πλαίσιο του επιβεβλημένου της εφαρμογής της οδηγίας, αυτό πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που αφ ενός να μη διαταράσσει τη λειτουργία των επιχειρήσεων και αφ ετέρου να ωφελούνται οι εργαζόμενοι. Όπως πληροφορείται η στήλη, αυτό σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι θα ακολουθήσει μία περίοδος μεγαλύτερης εσωτερικής διαβούλευσης σε επίπεδο Γενικής Γραμματείας της κυβέρνησης προτού το συγκεκριμένο νομοθέτημα πάρει το δρόμο της διαβούλευσης.