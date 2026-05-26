Ίση αμοιβή για ίση εργασία: Τι αλλάζει στην καθημερινότητα των εργαζομένων με το νέο πλαίσιο

Σε μια παρέμβαση για την αναμόρφωση της εγχώριας αγοράς εργασίας προχωρά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ενσωματώνοντας την ευρωπαϊκή Οδηγία 2023/970.

Το νέο νομοσχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε επίσημα από την αρμόδια Υπουργό Νίκη Κεραμέως και τους Γενικούς Γραμματείς Νίκο Μηλαπίδη και Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο, στοχεύει στην πλήρη εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων στους μισθούς .

Αναλυτικά το νέο νομοσχέδιο.



«Πραγματοποιούμε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς μια αγορά εργασίας με περισσότερη διαφάνεια, ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική προστασία των εργαζομένων», υπογράμμισε η κυρία Κεραμέως, ξεκαθαρίζοντας ότι η ανταμοιβή θα συνδέεται αποκλειστικά με την προσφορά και την αξία του κάθε εργαζόμενου.

Τέλος στα «μυστικά» των προσλήψεων και των προηγούμενων μισθών

Η πρώτη μεγάλη ανατροπή έρχεται πριν ακόμα πέσουν οι υπογραφές στη σύμβαση εργασίας. Οι εργοδότες πλέον υποχρεούνται να παίζουν με «ανοιχτά χαρτιά», αφού θα πρέπει να ενημερώνουν εκ των προτέρων τους υποψηφίους για τον αρχικό μισθό ή το ακριβές μισθολογικό εύρος της θέσης. Παράλληλα, καταργείται οριστικά η πρακτική να ζητούνται πληροφορίες για τις αποδοχές που είχε ο υποψήφιος σε προηγούμενες δουλειές του, διασφαλίζοντας μια διαδικασία επιλογής απόλυτα ουδέτερη ως προς το φύλο.

Το «πράσινο φως» στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας



Το νομοσχέδιο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ), χρησιμοποιώντας τες ως δικλείδα ασφαλείας και κίνητρο για τις επιχειρήσεις:

Όταν μια επιχείρηση καλύπτεται από ΣΣΕ, τεκμαίρεται αρχικά ότι δεν υφίστανται αυθαίρετες μισθολογικές αποκλίσεις.

Οι συλλογικές ρυθμίσεις θα αποτελούν τον «μπούσουλα» για το στήσιμο των εσωτερικών μισθολογικών δομών.

Με αυτόν τον τρόπο, απλοποιούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τους συνεπείς εργοδότες, ενώ η Επιθεώρηση Εργασίας διατηρεί στο ακέραιο τα ελεγκτικά της δικαιώματα και την ισχύ επιβολής προστίμων.

Δικαίωμα στην πληροφόρηση: Πόσα παίρνουν οι συνάδελφοί σας;



Κάθε εταιρεία οφείλει στο εξής να διαθέτει ένα ξεκάθαρο, αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης και αμοιβών. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι οι εργαζόμενοι αποκτούν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν επίσημα στοιχεία για τον μέσο όρο των αμοιβών ανδρών και γυναικών που κάνουν την ίδια ή αντίστοιχη δουλειά στον ίδιο οργανισμό. Η πληροφόρηση αυτή θα παρέχεται με σεβασμό στην ανωνυμία, χωρίς να αποκαλύπτονται προσωπικά δεδομένα συναδέλφων.

Υποχρεωτικές αυξήσεις αν το χάσμα ξεπερνά το 5%



Για να μην μείνουν οι ρυθμίσεις στα χαρτιά, θεσπίζεται αυστηρός εσωτερικός έλεγχος. Οι μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 250 ατόμων) σε ετήσια βάση, και οι μικρότερες ανά τριετία, θα υποχρεούνται να καταθέτουν αναλυτικά στοιχεία για τις μισθολογικές διαφορές, συμπεριλαμβανομένων των bonus και των διάμεσων μισθών.

Εάν από το «σκανάρισμα» προκύψει αδικαιολόγητη απόκλιση ίση ή μεγαλύτερη του 5% εις βάρος ενός φύλου, ο εργοδότης δεν θα έχει περιθώριο επιλογής: θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε διορθωτικές αυξήσεις και αναθεώρηση του μισθολογίου του.

Όπλα στα χέρια των εργαζομένων και δικαστική θωράκιση



Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται άνιση μεταχείριση, η δικαστική προστασία γίνεται πολύ πιο αποτελεσματική. Οι εργαζόμενοι που νιώθουν ότι αδικούνται έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν τα μισθολογικά δεδομένα της επιχείρησης και να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να εκπροσωπηθούν επίσημα από το σωματείο τους ή από θεσμοθετημένους φορείς ισότητας. Σημειώνεται ότι το τελικό κείμενο διαμορφώθηκε μετά από γόνιμο διάλογο, έχοντας ενσωματώσει 65 προτάσεις των Κοινωνικών Εταίρων.

Τι άλλο αλλάζει: Βαρέα στο ΕΣΥ και Ψηφιακό Μητρώο



Πέρα από τα θέματα ισότητας, το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει και άλλες κρίσιμες ρυθμίσεις:

Ασφαλιστικό «εξπρές» για Υγεία και ΕΚΑΒ: Νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, διασώστες και οδηγοί ασθενοφόρων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ εντάσσονται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για συνταξιοδότηση στα 62 έτη (με 15 χρόνια ασφάλισης, εκ των οποίων 12 στην ειδικότητα), με δικαίωμα εξαγοράς του προηγούμενου χρόνου εργασίας.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας ΔΥΠΑ: Ο χρόνος μαθητείας στις σχολές της ΔΥΠΑ μετρά πλέον κανονικά ως πρακτική άσκηση για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας.

Τηλε-διαμεσολάβηση: Οι εργατικές διαφορές στην Επιθεώρηση Εργασίας θα μπορούν πλέον να επιλύονται και εξ αποστάσεως, χωρίς φυσική παρουσία.

Ψηφιακό Μητρώο ΣΣΕ: Δημιουργείται μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα κατατίθενται όλες οι Συλλογικές Συμβάσεις, δίνοντας στους πολίτες άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.