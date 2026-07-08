«Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας»: Το επικό σαρδάμ του Τραμπ στο ΝΑΤΟ - Δείτε το βίντεο

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Βάζοντας στο ΑΙ το εξής ερώτημα: Χιλιομετρική απόσταση Ιράν - Ιαπωνίας η απάντηση είναι η εξής:

Απόσταση: Περίπου 7.730 χιλιόμετρα .

Διάρκεια πτήσης: Μία απευθείας πτήση θα διαρκούσε περίπου 9,5 με 10 ώρες. Ωστόσο, οι περισσότερες πτήσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν ενδιάμεσο σταθμό, αυξάνοντας τον συνολικό χρόνο ταξιδιού.

Οπότε κάπως άβολο το σαρδάμ του προέδρου Τραμπ ο οποίος στις δηλώσεις που έκανε από κοινού με τον Ζελένσκι μίλησε για την «Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας...».

Για τη σχέση της Ιαπωνίας με το... Ισλάμ, ούτε λόγος να γίνεται.

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