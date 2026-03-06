Ισμαήλ Καανί: Το Ιράν φέρεται να εκτέλεσε τον «άνθρωπο με τις 7 ζωές»-Κατάσκοπος ή ο απόλυτος επιζών

Νεκρός φέρεται να είναι ο Ταξίαρχος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Ισμαήλ Καανί, ο οποίος σύμφωνα με αραβικά μέσα εκτελέστηκε από την ιρανική ηγεσία ως κατάσκοπος της Μοσάντ.

Ο Καανί φέρεται να βρισκόταν μαζί με τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο κυβερνητικό κτίριο κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του Ισραήλ που εξόντωσαν τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του αλλά είχε καταφέρει να επιβιώσει. O ιστότοπος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων The National, επικαλούμενο ανεπιβεβαίωτες πηγές, ανέφερε ότι ο Καανί κατηγορήθηκε για κατασκοπεία και εκτελέστηκε.

Πράκτορας του Ισραήλ ή ο απόλυτος survivor;

Μπορεί για έναν αναγνώστη στην Ελλάδα ή στη Δύση ο Ισμαήλ Καανί να φαντάζει ως άλλος ένας στρατιωτικός, ωστόσο η ιστορία του ή μάλλον οι φήμες γύρω από τον διπλό του ρόλο στην αντιπαράθεση του Ιράν με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ θυμίζει σενάριο χολιγουντιανής ταινίας. Η απίστευτη επιτυχία του Ισραήλ να εδραιώσει ένα δαιδαλώδες και άκρως αποτελεσματικό δίκτυο κατασκόπων μέσα στο Ιράν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι άνθρωποι του θεοκρατικού καθεστώτος πρέπει όντως να είχαν στρατολογηθεί από το Ισραήλ και να δρούσαν υπό τις εντολές της Μοσάντ. Ένας από αυτούς φέρεται να είναι και ο Ισμαήλ Καανί.

Arab media have reported the execution of IRGC special forces general Ismail Qaani for espionage on behalf of Mossad



The Emirati portal The National, citing unconfirmed sources, claims that Qaani was accused of espionage and executed.



Qaani, the head of the Quds Force special… pic.twitter.com/Xrk0r3wKZU — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2026

Κατάσκοποι του Ιράν ήταν πράκτορες της Μοσάντ

Ακόμα και ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ -που έχασε και αυτός τη ζωή του από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς- είχε αποκαλύψει μετά τον «Πόλεμο των 12 ημερών» τον Ιούνιο του 2025 ότι το Ιράν είχε επιχειρήσει να συγκροτήσει μια μονάδα αντικατασκοπίας για να φανερώσει τους πράκτορες της Μοσάντ στο Ιράν, μόνο και μόνο για να διαπιστωθεί ότι ο επικεφαλής αυτής της ειδικής μονάδας του Ιράν ήταν στην πραγματικότητα πράκτορας της Μοσάντ.

Ο Ισμαήλ Καανί ξόδεψε τα τελευταία δύο χρόνια χτίζοντας τη φήμη ενός ανθρώπου με την εξωπραγματική ικανότητα να βγαίνει αλώβητος από καταστάσεις όπου όλοι οι υπόλοιποι γύρω του έχαναν τη ζωή τους.

1. Η εξόντωση του Ισμαήλ Χανίγια (Τεχεράνη, Ιούλιος 2024)

Ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς δολοφονήθηκε σε έναν εξαιρετικά ασφαλή ξενώνα των Φρουρών της Επανάστασης στην Τεχεράνη. Ο Καανί, ως επικεφαλής της Δύναμης Quds, ήταν ο υπεύθυνος για την ασφάλεια και τον συντονισμό των ξένων προσκεκλημένων για την ορκωμοσία του Ιρανού προέδρου. Η επιβίωσή του σε έναν τόσο καλά φυλασσόμενο χώρο που παραβιάστηκε, ήταν η πρώτη σοβαρή αφορμή για ψιθύρους περί εσωτερικής πληροφόρησης.

2. Η δολοφονία του Χασάν Νασράλα (Βηρυτός, Σεπτέμβριος 2024)

Κατά τη διάρκεια του σφοδρού ισραηλινού βομβαρδισμού στο υπόγειο αρχηγείο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, ο Καανί φερόταν να βρίσκεται στον Λίβανο. Μετά το πλήγμα που σκότωσε τον Νασράλα και τον Ιρανό στρατηγό Νιλφορουσάν, ο Καανί «εξαφανίστηκε» από προσώπου γης για ημέρες, με τις φήμες να οργιάζουν ότι ήταν είτε νεκρός, είτε τραυματίας, είτε υπό ανάκριση.

3. Το πλήγμα στο προξενείο της Δαμασκού (Απρίλιος 2024)

Όταν το Ισραήλ ισοπέδωσε το κτίριο του ιρανικού προξενείου στη Συρία, σκοτώνοντας τον στρατηγό Μοχαμάντ Ρεζά Ζαχεντί (τον σύνδεσμο της Κουντς με τη Χεζμπολάχ), ο Καανί είχε αναχωρήσει από τη Δαμασκό μόλις λίγες ώρες ή ημέρες πριν. Ο Ζαχεντί ήταν ο στενότερος συνεργάτης του στο συριακό μέτωπο.

4. Η εξόντωση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ (Μάρτιος 2026)

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο Καανί φέρεται να βρισκόταν στο πλευρό του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν κατά τη διάρκεια του συνδυασμένου βομβαρδισμού ΗΠΑ-Ισραήλ που οδήγησε στον θάνατο του Χαμενεΐ. Το γεγονός ότι ο Καανί κατάφερε να διαφύγει αλώβητος από ένα χτύπημα που εξόντωσε την καρδιά της ιρανικής ηγεσίας, αποτελεί το ισχυρότερο επιχείρημα όσων τον θεωρούν ύποπτο για συνεργασία με τις ξένες υπηρεσίες.

5. Η δολοφονία του Σαγιέντ Ραζί Μουσάβι (Δαμασκός, Δεκέμβριος 2023)

Ο Μουσάβι ήταν ο υπεύθυνος για τον εξοπλισμό της Χεζμπολάχ και ο παλαιότερος σύμβουλος των Φρουρών στη Συρία. Ο Καανί είχε στενή και συνεχή επαφή μαζί του για τον εφοδιασμό του «Άξονα». Η ακρίβεια του χτυπήματος στον Μουσάβι, λίγο μετά από μετακινήσεις στελεχών της Κουντς στην περιοχή, είχε προκαλέσει την πρώτη μεγάλη έρευνα για διαρροές στο εσωτερικό της μονάδας του Καανί.

Ο σκιώδης αρχιτέκτονας των πληρεξουσίων της Τεχεράνης

Ο Ισμαήλ Καανί, 67 ετών αν ζει και δεν έχει τελικά εκτελεστεί, δεν υπήρξε ποτέ ο χαρισματικός ηγέτης που ήταν ο προκάτοχός του. Η πορεία του όμως είναι συνυφασμένη με την εξαγωγή της ιρανικής ισχύος:

Ανέλαβε τα ηνία της Δύναμης Κουντς αμέσως μετά την εξόντωση του Κασέμ Σουλεϊμανί στη Βαγδάτη από τις ΗΠΑ.

Η Quds είναι η ελίτ μονάδα των Φρουρών της Επανάστασης για επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Ο Καανί ήταν ο άνθρωπος που κλήθηκε να συντονίσει, να εξοπλίσει και να διαχειριστεί το δίκτυο των πληρεξουσίων του Ιράν σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Σε αντίθεση με τον Σουλεϊμανί, ο Καανί υπήρξε ένας γραφειοκράτης της στρατιωτικής ισχύος, με βαθιά γνώση των μετώπων στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, πριν αναλάβει το συνολικό δίκτυο.