Η διατροφή δεν επηρεάζει μόνο τη σωματική υγεία, αλλά φαίνεται να συνδέεται στενά και με τη λειτουργία του εγκεφάλου. Νέα μελέτη διεθνούς ερευνητικής ομάδας διαπίστωσε ότι όσοι ακολουθούν ένα ισορροπημένο διατροφικό πρότυπο εμφανίζουν καλύτερους δείκτες ψυχικής υγείας και γνωστικής λειτουργίας, καθώς και διαφορές στη δομή του εγκεφάλου.

Για τις ανάγκες της έρευνας, οι επιστήμονες ανέλυσαν στοιχεία από 181.990 συμμετέχοντες της βρετανικής βάσης βιοϊατρικών δεδομένων UK Biobank. Οι ερευνητές εξέτασαν τις διατροφικές τους επιλογές και τις συνέκριναν με αποτελέσματα από διάφορες αξιολογήσεις της υγείας τους.

Η διαδικασία περιλάμβανε ελέγχους της γνωστικής λειτουργίας, εξετάσεις μεταβολικών δεικτών στο αίμα, απεικονίσεις του εγκεφάλου και γενετικές αναλύσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα επιχείρησε να κατανοήσει καλύτερα πώς συνδέονται οι καθημερινές διατροφικές επιλογές με διαφορετικές πτυχές της εγκεφαλικής υγείας.

Διάβασε περισσότερα για τα ευρήματα της μελέτης και μάθε πώς οι καθημερινές διατροφικές επιλογές συνδέονται με την ψυχική υγεία και τη λειτουργία του εγκεφάλου.