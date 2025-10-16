Μενίδι: Ισόβια στον 50χρονο που σκότωσε την πρώην σύζυγό του σε ενέδρα έξω από το σπίτι

Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, συν 5 έτη για οπλοφορία - οπλοχρησία και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών στον 50χρονο οικοδόμο που δολοφόνησε την πρώην σύζυγό του σε ενέδρα κάτω από το σπίτι της, στις 16 Μαΐου 2024.

Την ενοχή του κατηγορούμενου ζήτησε και η εισαγγελέας της έδρας, αναφέροντας ότι «προκύπτει ότι ήταν σε πλήρη διαύγεια όταν τέλεσε την πράξη».

«Παντρεύτηκαν όταν η θανούσα ήταν πολύ νέα και ο κατηγορούμενος άρχισε να δείχνει κτητική συμπεριφορά απέναντί της, να την υποβάλει σε χειροδικίες, ήταν επιθετικός» ανέφερε και πρόσθεσε «ως προς τον καταλογισμό, είχε γίνει ανθεκτικός στο αλκοόλ και δεν τον επηρέασε σε βαθμό να μην έχει καταλογισμό».

«Το τελευταίο διάστημα πριν το φονικό ο κατηγορούμενος είχε δει τις φωτογραφίες της παθούσας στο ίντερνετ με άλλο άνδρα. Αυτό τον έκανε να πάρει την απόφαση σε πλήρη διαύγεια να τη σκοτώσει. Έτσι έστησε ενέδρα έξω από το σπίτι της οικογένειας όταν η παθούσα έβγαινε για δουλειά. Μετά από σύντομη συνομιλία, έβγαλε ένα μαχαίρι και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στον τράχηλο, στην κοιλιά και στα πόδια. Αυτή ήταν η αιτία θανάτου. Ο κατηγορούμενος αν και σήμερα λέει ότι δεν κατάλαβε πώς έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα, δεν πρέπει να γίνει πιστευτός. Δεν υπήρξε επηρεασμός από το αλκοόλ ή αιφνίδια υπερδιέγερση συναισθήματος», ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός.

Τι ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε μετανιωμένος, χωρίς να πείσει δικαστές κι ενόρκους.

«Την αγαπούσα πάρα πολύ. Είχαμε καβγάδες ναι, δεν μπορώ να πω γιατί, ίσως γιατί έπινα καμιά φορά και μπορεί να ένιωθε μόνη της. Δεν τη χτυπούσα, αυτή πάντα ήθελε να φύγει και εγώ την κρατούσα από το χέρι. Βρισίδια ναι...» υποστήριξε.



«Μου είπε να χωρίσουμε, εγώ δεν ήθελα. Έλεγε ότι πίνω, οκ έπινα. Δεν έχανα τον έλεγχο τελείως, αλλά ένας πιωμένος...».

«Πήγαινα στο σπίτι, έπλενα τα ρούχα στο πλυντήριο αλλά σιγά σιγά ήθελε να φύγω. Εγώ ήθελα πάντα να μένω μαζί τους. Δεν ήθελε να με χωρίσει πιστεύω, ήθελε για λίγο να φύγω... Δεν ζήλεψα καθόλου, ήθελε να φύγει ας πάει με όποιον θέλει. Αλλά όχι να έχει το παιδί μου. Να κοιμάται στο στρώμα μου, να πηγαίνει με το αυτοκίνητο που αγοράσαμε μαζί...»

Για τη μέρα του φόνου, ανέφερε: «Είχα πιει. Πήγα εκεί που ήξερα περίπου την ώρα που φεύγει για δουλειά. Πήγα εκεί να του πω να μείνει μακριά από τα παιδιά μου. Αυτή να φεύγει για δουλειά και αυτός να μένει με τα παιδιά μου. Το μαχαίρι το πήρα για προστασία γιατί ήξερα τι άνθρωπος είναι αυτός. Σε καμία περίπτωση δεν πήγα να τη σκοτώσω.

Της είπα πες του να κατέβουμε να μιλήσουμε. Και αυτή αρνήθηκε. Εκεί θόλωσα, δεν ήξερα τι να κάνω. Ο νους μου δεν το σηκώνει αυτό το πράγμα που έχω κάνει. Να φτάσω στο σημείο να σκοτώσω, δεν είμαι εγώ αυτός».



Πρόεδρος:

Έβαλε τα χέρια της μπροστά να προστατεύει και συνεχίσατε.

Κατηγορούμενος:

Δεν θυμάμαι. Πώς σκότωσα εγώ τη γυναίκα μου; Μετά από δύο μέρες το κατάλαβα τι έκανα. Ήμουν θολωμένος. Πήγα στο ξενοδοχείο... Πήγα στην οικοδομή... Δεν είχα καταλάβει τίποτα, δεν ένιωθα, δεν είχα καταλάβει τι έχω κάνει...

Εγώ έχω πεθάνει σαν άνθρωπος. Δεν διορθώνεται αυτό με τίποτα. Ένα μεγάλο συγνώμη σε όλους. Τι άλλο να πω, εγώ δεν πιστεύω ότι έχω κάνει αυτό το πράγμα να σκοτώσω τη γυναίκα μου... Πώς έγινε αυτό το πράγμα πώς μπήκε ο διάολος μέσα στο σπίτι μας..."

«Ο πατέρας μου δεν είχε δεχτεί ότι δεν μπορεί να έρχεται πια στο σπίτι»

Στο δικαστήριο κατέθεσε και η κόρη του ζευγαριού.



«Πάντα είχαμε προβλήματα στο σπίτι, ο πατέρας μου ήταν βίαιος, την ξυλοκοπούσε συνέχεια. Όταν θα χώριζαν, δεν το είχε αποδεχθεί. Μας έφερνε να πλένουμε τα ρούχα του, έλεγε ότι είμαστε αναγκασμένοι να τον βοηθήσουμε, δεν είχε δεχτεί ότι δεν μπορεί να έρχεται πια στο σπίτι.

Τη μέρα εκείνη ήμουν στο σπίτι, χτύπησε το κουδούνι, ήταν μια δημοσιογράφος και ρωτούσε αν είδα τι έγινε. Εγώ δεν ήξερα για τι πράγμα μιλάει. Μου λέει «δολοφονήθηκε μια γυναίκα κάτω από το σπίτι». Πήρα τηλέφωνο τη μάνα μου, δεν το σήκωσε και τότε αγχώθηκα πολύ, γιατί πάντα απαντούσε αμέσως. Κατέβηκα κάτω, κανείς δεν μου έλεγε τίποτα... Μόλις κατάλαβα ότι ήταν η μαμά μου, είπα κατευθείαν στους αστυνομικούς ότι τη σκότωσε αυτός».