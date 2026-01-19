Ισπανία: 40 οι νεκροί από τη σύγκρουση των τρένων - Στο μικροσκόπιο ο σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες

Στους 40 ανέρχονται οι νεκροί από τη σύγκρουση των δύο τρένων στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (19/1) ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας. «Υπάρχουν επιβεβαιωμένα 40 νεκροί» είπε ο Χουάν Μανουέλ Μορένο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Τις επόμενες 24 με 48 ώρες (...) θα γνωρίζουμε» τον οριστικό απολογισμό αυτού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, συμπλήρωσε.



Το πρωί, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 39 νεκρούς στο τρομερό σιδηροδρομικό δυστύχημα με το τρένο υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo που εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε έναν άλλο συρμό της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe, την Κυριακή. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, σύμφωνα με τον Ισπανό υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, που τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου «εκτοξεύθηκαν από τις ράγες».



Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, περίπου στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας). Συνολικά στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 400 άνθρωποι, κυρίως Ισπανοί. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το τρένο της Renfe κινούνταν με ταχύτητα περίπου 200 χιλιομέτρων την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ταχύτητα του τρένου που εκτροχιάστηκε.



Reuters: Εντοπίστηκε σπασμένος σύνδεσμος σε ράγες

Οι ειδικοί που εξετάζουν τα αίτια του εκτροχιασμού και της σύγκρουσης των δύο τρένων, εντόπισαν σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες, σύμφωνα με πηγή του Reuters που έχει λάβει ενημέρωση για τα αρχικά ευρήματα της έρευνας.

Τα εκτροχιασμένα βαγόνια συγκρούστηκαν με τρένο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, στέλνοντάς το εκτός γραμμής, σε ένα από τα πιο σοβαρά σιδηροδρομικά δυστυχήματα στη σύγχρονη Ευρώπη.

Τεχνικοί που εξέτασαν τις ράγες στο σημείο διαπίστωσαν φθορές στον σύνδεσμο μεταξύ των τμημάτων της γραμμής, γνωστό ως fishplate, οι οποίες, όπως ανέφεραν, δείχνουν ότι η βλάβη υπήρχε εδώ και καιρό.

Διαπιστώθηκε ότι ο ελαττωματικός σύνδεσμος είχε δημιουργήσει ένα κενό ανάμεσα στα τμήματα της ράγας, το οποίο διευρυνόταν όσο συνέχιζαν να περνούν τρένα πάνω από το συγκεκριμένο σημείο.

"El maquinista del Alvia salió despedido decenas de mts. en un impacto mucho más grave de lo narrado.

Medio kilómetro

de catenarias dañados según los técnicos que analizan las causas, asombrados por el efecto del brutal impacto de los dos trenes a más de 200kn/h pic.twitter.com/OWd1LRDSwU — (((VerdadesOfenden ن (@verdadsmolestas) January 19, 2026

Η πηγή, η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, ανέφερε ότι οι τεχνικοί θεωρούν πως ο ελαττωματικός σύνδεσμος αποτελεί κεντρικό στοιχείο για τον ακριβή εντοπισμό των αιτιών του δυστυχήματος.

Ο Άλβαρο Φερνάντεθ Ερεδία, πρόεδρος της Renfe, στην οποία ανήκει το δεύτερο τρένο που επίσης εκτροχιάστηκε, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα. Ωστόσο, ανέφερε ότι το δυστύχημα συνέβη «υπό παράξενες συνθήκες», προσθέτοντας πως «το ανθρώπινο λάθος αποκλείεται σχεδόν πλήρως».

Τι δείχνουν τα πρώτα ευρήματα

Τα πρώτα βαγόνια του τρένου της ισπανικής εταιρείας Iryo πέρασαν πάνω από το κενό στις ράγες, όμως το όγδοο και τελευταίο βαγόνι εκτροχιάστηκε, παρασύροντας το έβδομο και το έκτο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Iryo είναι ιδιωτική εταιρεία, μετοχικά ελεγχόμενη από τον ιταλικό κρατικό όμιλο Ferrovie dello Stato.

Η πηγή παραχώρησε μια φωτογραφία όπου διακρίνεται το κενό στη ράγα. Η περιοχή έχει σημειωθεί με αριθμούς της αστυνομίας, καθώς φωτογραφίζεται από πραγματογνώμονες.

Spanish Guardia Civil/Handout via REUTERS

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε επισκέφθηκαν το σημείο του δυστυχήματος το πρωί της Δευτέρας. Ο Σάντσεθ ακύρωσε το ταξίδι του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός μετά την τραγωδία.

Ο Πουέντε ανέφερε ότι το τρένο της Iryo ήταν λιγότερο από τεσσάρων ετών, ενώ η σιδηροδρομική γραμμή είχε ανακαινιστεί πλήρως τον περασμένο Μάιο.

Σύμφωνα με την πηγή, η Hitachi Rail - κατασκευάστρια εταιρεία του συρμού - πραγματοποίησε επιθεώρηση στις 15 Ιανουαρίου στο πλαίσιο τακτικής συντήρησης και δεν εντόπισε καμία ανωμαλία.

Το τρένο είναι τύπου Frecciarossa 1000, το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιείται στο ιταλικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων.