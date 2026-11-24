Σε μια εκλογική αναμέτρηση με σημαντικές πολιτικές προεκτάσεις, οι Ισπανοί προσέρχονται την Κυριακή στις κάλπες, με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να επιχειρεί να διατηρήσει την εξουσία απέναντι στους συντηρητικούς και ακροδεξιούς αντιπάλους του. Κεντρικά πρόσωπα της μάχης είναι ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών, ο συντηρητικός Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό και ο ηγέτης του ακροδεξιού Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, ο οποίος φιλοδοξεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Spain 🇪🇸 projected victory for the right.



The two right leaning parties, the People's Party (PP) and Vox, are on course to capture enough seats to form a majority and oust Dirty Sanchez.



The radical left wing extremist, Prime Minister Pedro Sanchez, has been giving residency to… pic.twitter.com/1pS4izKAGa — Wall Street Mav (@WallStreetMav) November 24, 2026

Πέδρο Σάντσεθ: Η μάχη για ακόμη μία θητεία

Ο Πέδρο Σάντσεθ, από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, βρίσκεται στο τιμόνι της ισπανικής κυβέρνησης από το 2018, συγκαταλεγόμενος πλέον στους μακροβιότερους ηγέτες της Ευρώπης. Με προσεγμένη δημόσια εικόνα και ευχέρεια στην αγγλική γλώσσα, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες του διεθνούς προοδευτικού χώρου.

Έχει υιοθετήσει ιδιαίτερα επικριτική στάση απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αλλά και στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Παράλληλα, έχει διατηρήσει την υποστήριξή του σε πολιτικές υπέρ της μετανάστευσης, σε μια περίοδο κατά την οποία ενισχύονται οι αντιμεταναστευτικές τάσεις σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες.

Επί των ημερών του, η Ισπανία κατέγραψε για αρκετά χρόνια τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της Ευρώπης. Ωστόσο, η οικονομική πρόοδος δεν κατάφερε να περιορίσει τη δυσαρέσκεια για την άνοδο του κόστους στέγασης. Ο 54χρονος πρωθυπουργός θεωρείται ιδιαίτερα έμπειρος στην προεκλογική αντιπαράθεση, έχοντας καταφέρει επανειλημμένα να ξεπεράσει πολιτικές κρίσεις και εσωκομματικές αντιδράσεις, αναφέρει το Associated Press.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η κίνησή του το 2023, όταν οι Σοσιαλιστές υπέστησαν σημαντική ήττα στις περιφερειακές εκλογές. Αντί να περιμένει να ανακάμψει πολιτικά, προκήρυξε γενικές εκλογές την αμέσως επόμενη ημέρα, αιφνιδιάζοντας την πολιτική σκηνή. Στην προεκλογική του εκστρατεία προειδοποίησε για τον κίνδυνο συμμετοχής της Ακροδεξιάς στην κυβέρνηση και τελικά κατάφερε να παραμείνει στην εξουσία, σχηματίζοντας νέο αριστερό κυβερνητικό συνασπισμό.

Αυτή τη φορά, όμως, ο οικονομολόγος Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της πολιτικής του διαδρομής. Η κυβέρνησή του πιέζεται από δικαστικές υποθέσεις που αφορούν καταγγελίες διαφθοράς σε βάρος πρώην υπουργού και υψηλόβαθμων στελεχών του κόμματός του, αλλά και της συζύγου του, η οποία αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Η εκλογική του τύχη θα εξαρτηθεί τόσο από τη συσπείρωση των Σοσιαλιστών όσο και από την επίδοση των μικρότερων κομμάτων της Αριστεράς. Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν απώλειες για τις συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, γεγονός που θα μπορούσε να δυσκολέψει τον σχηματισμό νέου αριστερού συνασπισμού.

Tenemos que optimizar nuestro voto.



Hay circunscripciones en las que si queremos frenar la negrura de Feijóo y Abascal, solo podemos votar al rojo del @Psoe.



Y después del #29N nos entenderemos con todas las izquierdas.



Pero ahora, ¡a ganar las elecciones! pic.twitter.com/RmIdpwhrff — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 24, 2026

Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό: Η συντηρητική εναλλακτική

Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος, προβάλλει την εικόνα ενός μετριοπαθούς και αποτελεσματικού πολιτικού της κεντροδεξιάς. Προτού αναλάβει κεντρικό ρόλο στην εθνική πολιτική σκηνή, είχε διαγράψει μακρά πορεία στη δημόσια διοίκηση και στην πολιτική, χωρίς να έχει συνδεθεί με μεγάλα σκάνδαλα.

Είναι ευρύτερα γνωστός με το δεύτερο επώνυμό του και έχει ισχυρή εκλογική παρουσία στη Γαλικία, την αγροτική περιοχή της βορειοδυτικής Ισπανίας, την οποία διοίκησε επί 13 χρόνια κερδίζοντας διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Η περιοχή, παρά το χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξής της, έχει αναδείξει σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο δικτάτορας του 20ού αιώνα Φρανθίσκο Φράνκο και ο πρώην πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα από το 2011 έως το 2018, στην τελευταία περίοδο διακυβέρνησης του Λαϊκού Κόμματος.

Ο 65χρονος Φεϊχό επιδιώκει τη μείωση της κρατικής γραφειοκρατίας και των φόρων, ενώ, όπως και ο Σάντσεθ, τάσσεται σταθερά υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση εκλογικής νίκης του, εκτιμάται ότι θα επιχειρήσει την αποκατάσταση των σχέσεων της Ισπανίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ανέλαβε την ηγεσία του κόμματός του εγκαίρως ώστε να το οδηγήσει στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκτοπίσει τον Σάντσεθ. Έκτοτε, το Λαϊκό Κόμμα διατηρεί ευρεία εκλογική υποστήριξη, αυξάνοντας την πίεση προς τον ίδιο να μετατρέψει τη δυναμική αυτή σε νίκη. Παρότι ο χαμηλών τόνων Φεϊχό ενδέχεται να επισκιάζεται επικοινωνιακά από τους αντιπάλους του, διαθέτει έναν καλά οργανωμένο εκλογικό μηχανισμό, με ισχυρή παρουσία τόσο στη Μαδρίτη όσο και σε πολλές αγροτικές περιφέρειες.

Spain’s opposition People’s Party (PP) leader and prime ministerial candidate Alberto Nunez Feijoo attends a campaign event ahead of the November 29 snap general election, in Eibar, Spain, November 17, 2026. REUTERS/Vincent West

Σαντιάγο Αμπασκάλ: Ο ρυθμιστής της επόμενης κυβέρνησης

Ο 50χρονος Σαντιάγο Αμπασκάλ, επικεφαλής του ακροδεξιού Vox, φιλοδοξεί να εξασφαλίσει στο κόμμα του τέτοια εκλογική δύναμη ώστε να καταστεί απαραίτητος εταίρος σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση της Δεξιάς υπό τον Φεϊχό.

Με καταγωγή από τη Χώρα των Βάσκων στη βόρεια Ισπανία, έχει διαμορφώσει την υπερεθνικιστική πολιτική του ταυτότητα μέσα στο περιβάλλον της βίας που είχε προκαλέσει η αυτονομιστική οργάνωση ETA, η οποία διαλύθηκε το 2018. Όπως συνέβη και με άλλους πολιτικούς της χώρας, η συγκεκριμένη ιστορική εμπειρία επηρέασε καθοριστικά την ιδεολογική του διαδρομή.

Ξεκίνησε την πολιτική του πορεία ως απλό μέλος του Λαϊκού Κόμματος, προτού αποχωρήσει μαζί με άλλα στελέχη και συμμετάσχει στην ίδρυση του Vox στα τέλη του 2013. Πολύ γρήγορα ανέλαβε την ηγεσία του νέου σχηματισμού και έκτοτε διατηρεί τον έλεγχο του κόμματος.

Οι θέσεις του εντάσσονται στο ευρύτερο ρεύμα της λαϊκιστικής Δεξιάς, με αναφορές τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Είναι ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ και έχει ασκήσει έντονη κριτική στη στάση που ακολουθεί η ισπανική κυβέρνηση υπό τον Σάντσεθ. Παράλληλα, ζητά δραστικό περιορισμό των κρατικών ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις και μείωση της φορολογίας, ενώ έχει εκφράσει ανοιχτά τον θαυμασμό του για τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, γνωστό για τη συμβολική χρήση αλυσοπρίονου στην πολιτική του εκστρατεία.

Ο Αμπασκάλ, όπως και ο Μιλέι, στρέφεται κατά προοδευτικών πολιτικών και ιδεών, μεταξύ των οποίων και ο φεμινισμός, ενώ αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή. Το Vox δεν διατηρεί ανοιχτά εχθρική στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αντίθεση με άλλους ακροδεξιούς σχηματισμούς της Ευρώπης, ωστόσο αποδίδει στη μετανάστευση σημαντικό μέρος των προβλημάτων που συνδέονται με το αυξημένο κόστος ζωής στην Ισπανία.

Από την αποκατάσταση της δημοκρατίας μετά τον θάνατο του Φράνκο το 1975, τα ακροδεξιά κόμματα έχουν μείνει εκτός της κεντρικής κυβερνητικής εξουσίας στην Ισπανία. Το Vox, που έχασε έδρες στις εκλογές του 2023, επιδιώκει τώρα να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Μια ισχυρή επίδοση θα του επέτρεπε να διεκδικήσει υπουργικές θέσεις ως μικρότερος εταίρος σε μια κυβέρνηση της Δεξιάς.

A picture of Spain’s far-right party Vox leader and candidate Santiago Abascal is displayed at the official launch of his election campaign ahead of the November 29 snap general election, in Madrid, Spain, November 13, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

Τα μικρότερα κόμματα και οι πιθανές συμμαχίες

Η εκλογική μάχη δεν περιορίζεται στους τρεις βασικούς πρωταγωνιστές. Στη δεξιά πλευρά του πολιτικού φάσματος, ψηφοφόροι που θεωρούν το Vox υπερβολικά μετριοπαθές μπορούν να στραφούν στο «Se Acabó la Fiesta» («Το πάρτι τελείωσε»), τον πολιτικό σχηματισμό που συνδέεται με ακροδεξιό influencer των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στην Αριστερά, οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις δεν επέτρεψαν την ανασύνθεση του μικρότερου προοδευτικού συνασπισμού που είχε συμβάλει στην παραμονή του Σάντσεθ στην εξουσία το 2023. Αυτή τη φορά, το Frente Amplio («Ευρύ Μέτωπο») θα αναμετρηθεί με το Podemos («Μπορούμε») για την υποστήριξη των πιο αριστερών ψηφοφόρων. Ο ανταγωνισμός μεταξύ τους αναμένεται να περιορίσει τις προοπτικές και των δύο, αλλά και τις πιθανότητες του Σάντσεθ να σχηματίσει ξανά κυβέρνηση συνεργασίας.

Καθοριστικό ρόλο, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι οριακό, ενδέχεται να διαδραματίσουν και τα παραδοσιακά περιφερειακά κόμματα. Πρόκειται για πολιτικές δυνάμεις που επικεντρώνονται στην προάσπιση των συμφερόντων των περιοχών τους, με παρουσία στην Καταλονία, τη Χώρα των Βάσκων, τη Γαλικία και τις Κανάριες Νήσους. Η στάση τους στις μετεκλογικές διαπραγματεύσεις θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμη για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.