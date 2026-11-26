Σε ένα σύντομο βίντεο, μόλις 17 δευτερολέπτων, φορούσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, λέγοντας ότι «αυτό είναι η Ισπανία, μια πολυπολιτισμική και πολυμορφική χώρα».

Η φανέλα -όχι τυχαία- ήταν το 19 του σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής, Λαμίν Γιαμάλ.

Yo me pondría la camiseta de cualquier jugador o jugadora de la Selección Española de Fútbol.



Porque eso es España, un país plural y diverso.



Os dejo, para cerrar el día, mi entrevista en @mundodeportivo 👇https://t.co/VgBcIDDvOD pic.twitter.com/P2cTDkoUJ8 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2026

Μία μέρα αργότερα, γράφει ο Guardian, το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα (PP), αλλοίωσε με τεχνητή νοημοσύνη το βίντεο του Σάντσεθ, βάζοντας τον πρωθυπουργό να φορά τη φανέλα της εθνικής Μαρόκου.

La versión pos-Pegasus del vídeo de Pedro Sánchez. https://t.co/nWmpOK89Cy pic.twitter.com/p9sm1dHf38 — Partido Popular (@ppopular) November 24, 2026

Η κίνηση του PP έρχεται μέσα σε σκηνικό έντονης πόλωσης και ενώ οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση του Σάντσεθ αναμένεται να χάσει το PP που πιθανόν θα έχει την υποστήριξη του ακροδεξιού και αντιμεταναστευτικού Vox.

Καθώς το παραποιημένο βίντεο έγινε πρωτοσέλιδο σε όλη την Ισπανία, πολλοί έσπευσαν να επισημάνουν ότι δεν αναφερόταν πουθενά ότι είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, υποδηλώνοντας ότι ενδέχεται να μην πληροί τους κανόνες της ΕΕ όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη.