Ισπανία: «Χτύπημα» από το Λαϊκό Κόμμα στον Σάντσεθ – Αλλοίωσε βίντεο του με AI και του «φόρεσε» φανέλα του Μαρόκο
Η κίνηση του Λαϊκού Κόμματος έρχεται μέσα σε σκηνικό έντονης πόλωσης.
Σε ένα σύντομο βίντεο, μόλις 17 δευτερολέπτων, φορούσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, λέγοντας ότι «αυτό είναι η Ισπανία, μια πολυπολιτισμική και πολυμορφική χώρα».
Η φανέλα -όχι τυχαία- ήταν το 19 του σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής, Λαμίν Γιαμάλ.
Μία μέρα αργότερα, γράφει ο Guardian, το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα (PP), αλλοίωσε με τεχνητή νοημοσύνη το βίντεο του Σάντσεθ, βάζοντας τον πρωθυπουργό να φορά τη φανέλα της εθνικής Μαρόκου.
Η κίνηση του PP έρχεται μέσα σε σκηνικό έντονης πόλωσης και ενώ οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση του Σάντσεθ αναμένεται να χάσει το PP που πιθανόν θα έχει την υποστήριξη του ακροδεξιού και αντιμεταναστευτικού Vox.
Καθώς το παραποιημένο βίντεο έγινε πρωτοσέλιδο σε όλη την Ισπανία, πολλοί έσπευσαν να επισημάνουν ότι δεν αναφερόταν πουθενά ότι είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, υποδηλώνοντας ότι ενδέχεται να μην πληροί τους κανόνες της ΕΕ όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη.