Με το Λαϊκό Κόμμα να προηγείται στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, αλλά τον σχηματισμό κυβέρνησης να εξαρτάται από τις μετεκλογικές συνεργασίες, διεξάγονται σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα εξασφαλίσει τις συμμαχίες που χρειάζεται για να παραμείνει στην εξουσία ή εάν ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό θα οδηγήσει το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) στην κυβέρνηση, με τη στήριξη του ακροδεξιού Vox.

Στις εκλογές καλούνται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 38,6 εκατομμύρια ψηφοφόροι, για την ανάδειξη 350 βουλευτών και 209 γερουσιαστών. Η απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή διαμορφώνεται στις 176 έδρες.

Πότε θα ανακοινωθούν οι πρώτες εκτιμήσεις και τα αποτελέσματα

Η πρώτη δημοσκοπική εικόνα αναμένεται στις 21:00 ώρα Ελλάδας, όταν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στην ηπειρωτική Ισπανία και στις Βαλεαρίδες. Τότε προβλέπεται να παρουσιαστεί η εκτίμηση της Sigma Dos για τη δημόσια τηλεόραση RTVE και το δίκτυο περιφερειακών σταθμών FORTA.

Η εκτίμηση αυτή δεν αποτελεί αποτέλεσμα καταμέτρησης. Τα πρώτα επίσημα προσωρινά αποτελέσματα αναμένονται από τις 22:00 ώρα Ελλάδας, αφού κλείσουν οι κάλπες και στα Κανάρια Νησιά.

Περίπου στις 23:30 ώρα Ελλάδας έχει προγραμματιστεί η κυβερνητική ενημέρωση για τα διαθέσιμα προσωρινά αποτελέσματα, σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών. Η ώρα αυτή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι θα έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Αυξημένη η συμμετοχή

Οι κάλπες άνοιξαν στις 09:00 τοπική ώρα, με την προσέλευση να καταγράφεται αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της RTVE, έως τις 14:00 τοπική ώρα είχε ψηφίσει περίπου το 45,7% των εκλογέων, ποσοστό υψηλότερο κατά περισσότερο από πέντε ποσοστιαίες μονάδες έναντι της αντίστοιχης ώρας στις εκλογές του 2023.

Η επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση αφορά τη συμμετοχή έως τις 18:00 τοπική ώρα, δηλαδή τις 19:00 στην Ελλάδα.

Το προβάδισμα του PP και ο ρόλος του Vox

Οι περισσότερες προεκλογικές μετρήσεις έδιναν προβάδισμα στο Λαϊκό Κόμμα, χωρίς να του εξασφαλίζουν αυτοδυναμία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο εάν το PP και το Vox θα συγκεντρώσουν αθροιστικά τουλάχιστον 176 έδρες.

Η απόσταση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων διαφέρει ανάλογα με τη δημοσκόπηση. Στην καταγραφή των μετρήσεων που παρουσιάζει η Antena 3, οι Sigma Dos και GAD3 εμφανίζουν ευρύτερο προβάδισμα του PP, ενώ η 40dB καταγράφει μικρότερη διαφορά από τους Σοσιαλιστές. Υπάρχουν, ωστόσο, και μετρήσεις που δίνουν διαφορετική σειρά κατάταξης.

Πέρα από τα πανεθνικά ποσοστά, καθοριστική θα είναι η γεωγραφική κατανομή της ψήφου και η τελική κατανομή των εδρών στις επιμέρους εκλογικές περιφέρειες.

Στέγαση, ακρίβεια και μεταναστευτικό στην προεκλογική αντιπαράθεση

Η στεγαστική κρίση αποτέλεσε κεντρικό θέμα της αναμέτρησης, με τα υψηλά ενοίκια και τη δυσκολία πρόσβασης στην κατοικία να πιέζουν ιδιαίτερα τους νέους και τα νοικοκυριά των μεγάλων πόλεων.

Οι Σοσιαλιστές προκρίνουν την ενίσχυση της δημόσιας και κοινωνικής κατοικίας και την αυστηρότερη ρύθμιση της αγοράς. Το Λαϊκό Κόμμα δίνει έμφαση στην κατασκευή νέων κατοικιών, στα φορολογικά κίνητρα και στις διευκολύνσεις προς τους ιδιοκτήτες.

Παράλληλα, το κόστος ζωής και το μεταναστευτικό βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο Σάντσεθ υπογραμμίζει τη συμβολή των μεταναστών στην οικονομία και στην αγορά εργασίας, ενώ το PP υποστηρίζει αυστηρότερους κανόνες εισόδου.

Το Vox υιοθετεί σκληρότερη γραμμή, ζητώντας απελάσεις αλλοδαπών που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα και προτεραιότητα στους Ισπανούς στην πρόσβαση σε κοινωνικές κατοικίες και κρατικές παροχές.

Εφόσον PP και Vox εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία, το επόμενο ερώτημα θα είναι η μορφή της συνεργασίας τους: συμμετοχή της Ακροδεξιάς στην κυβέρνηση ή παροχή κοινοβουλευτικής στήριξης. Διαφορετικά, ο Σάντσεθ θα αναζητήσει εκ νέου συμμαχίες με αριστερές, καταλανικές και βασκικές πολιτικές δυνάμεις.