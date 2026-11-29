Η Εθνική Ελλάδος ήταν κατώτερη και στον «τελικό» απέναντι στην Ισπανία, με 83-74 και έμεινε εκτός Μουντομπάσκετ μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Η ομάδα του Σπανούλη παρότι ήταν αρκετά αξιόμαχη στο πρώτο μέρος, τα πολλά λάθη και τα χαμένα ριμπάουντ στο 3ο δεκάλεπτο, έκοψαν τα «φτερά» της και έδωσαν την ευκαιρία σε εκείνη του Ματέο να πάρει τη ρεβάνς από το παιχνίδι στο Telekom Center.

Το ματς

Καλή αρχή είχε η Εθνική μας, με 0-4 από δύο βολές του Νετζήπογλου και καλάθι του Παπανικολάου. Οι Ισπανοί απάντησαν με τρίποντα των Πάρα και Αμπάλντε για το 6-6. Με δύο καλάθια του Μπίλι Ερνανγκόμεθ και δύο βολές του Φερνάντεθ, η «Ρόχα» έκανε το 12-6, μέχρι να απαντήσει με απανωτά τρίποντα για το 12-12, ο Τολιόπουλος.

Ο οποίος με μία ασίστ και ένα δίποντο, απάντησε στα δύο διαδωχικά σουτ των Χουάντσο και Φενάντερθ. Οι δύο ομάδες σκόραραν η μία μετά από την άλλη στο φινάλε της περιόδου, για να ολοκληρωθεί με 22-22.

Οι δύο ομάδες μπήκαν πιο «παγωμένες» στο 2ο δεκάλεπτο, με την Ισπανία να σκοράρει μόλις τέσσερις και τη γαλανόλευκη μόνο πίσω από τα 6.75, με τον Παπανικολάου, για το 26-25.

Ο ορεξάτος και σωστός Τολιόπουλος, σκόραρε 4 δικούς του και με δύο βολές του Ντόρσεϊ, η Εθνική έκανε 6-0 για το 26-31.

Όμως η ομάδα του Σπανούλη, ξεκίνησε σε εκείνο το σημείο να θυμίζει το παιχνίδι με τη Γεωργία, κάνοντας εύκολα λάθη στη μέση του γηπέδου, δίνοντας ευκαιρία για εύκολα καλάθια στους αιφνιδιασμούς των Ισπανών.

Παρότι λοιπόν το δεκάλεπτο δεν ήταν το ιδανικό, τα αμυντικά καθήκοντα της Εθνικής ήταν σε καλό επίπεδο και έτσι επέτρεψαν στην ομάδα του Τσους Ματέο, να προηγηθεί μόνο με έναν πόντο και συγκεκριμένα 41-40.

Η αρχή του δευτέρου μέρους, ήταν και εκείνη καταστροφική, με την Εθνική να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο και να δίνει το δικαίωμα στην Ισπανία να τρέξει και να κάνει 9-0 για να προηγηθεί με 50-40.

Τα επόμενα λεπτά πήγαν πάλι όλα λάθος για τους παίκτες του Σπανούλη, που δεν μπόρεσαν να μαζέψουν τα αμυντικά ριμπάουντ και επέτρεψαν στο δίδυμο Μπριθουέλα και Ερνανγκόμεθ να τους «σκοτώσει» και να προηγηθεί με 13 και 66-53.

Όσο και αν η Εθνική πάλευε με το κοντό της σχήμα να κερδίζει κάθε μπάλα, πλέον τα χέρια των Ισπανών ήταν πολύ «ελαφριά» και ξεκίνησαν το 4ο δεκάλεπτο με δύο συνεχόμενα τρίποντα για το 72-55. Τα τελευταία λεπτά ήταν τελείως διαδικαστικά, με τη γαλανόλευκη να βγάζει κάποιες καλές φάσεις, αλλά όταν πλέον η μπάλα όχι απλά δεν έκαιγε, αλλά ήταν εντελώς παγωμένη, για να γνωρίσει εν τέλει την ήττα με 83-74.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 41-40, 66-53, 83-74