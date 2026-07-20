Ισπανία: Οικογένεια έφυγε από πολυτελές ξενοδοχείο με «φέσι» 2.100 λιρών - Συνελήφθη η μητέρα

Ένα πρωτοφανές περιστατικό εξαπάτησης σημειώθηκε σε πολυτελές θέρετρο της Γκραν Κανάρια, όταν τριμελής οικογένεια φέρεται να επιχείρησε να εγκαταλείψει την Ισπανία, αφήνοντας πίσω της ανεξόφλητο λογαριασμό ύψους 2.100 λιρών, έπειτα από διαμονή έντεκα ημερών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο Σαν Μπαρτολομέ ντε Τιραχάνα, όταν οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου διαπίστωσαν ότι οι φιλοξενούμενοι είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία του check-out χωρίς να καταβάλουν το αντίτιμο της διαμονής τους. Αν και κατά την κράτηση είχε δηλωθεί πιστωτική κάρτα ως εγγύηση, η προσπάθεια του ξενοδοχείου να χρεώσει το οφειλόμενο ποσό απέβη άκαρπη, καθώς η συναλλαγή απορρίφθηκε.

Οι επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας με την οικογένεια δεν απέδωσαν καρπούς, με αποτέλεσμα η διεύθυνση του ξενοδοχείου να ενημερώσει άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των υπόπτων πριν εγκαταλείψουν τη χώρα.

Η σύλληψη στο αεροδρόμιο

Υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν τη μητέρα της οικογένειας στον έλεγχο διαβατηρίων του αεροδρομίου της Γκραν Κανάρια, λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση της επιστροφής.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, η γυναίκα, ιρλανδικής καταγωγής, υποστήριξε κατά την εξέτασή της ότι η αποτυχημένη συναλλαγή οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα της τραπεζικής της κάρτας, στην οποία, όπως ισχυρίστηκε, δεν είχε πρόσβαση εκείνη τη στιγμή.

Οι εξηγήσεις της, ωστόσο, δεν κρίθηκαν επαρκείς. Η γυναίκα συνελήφθη, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Μασπαλόμας με την κατηγορία της απάτης και στη συνέχεια παρουσιάστηκε ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή.

Μήνυμα μηδενικής ανοχής από τις αρχές

Σε ανακοίνωσή της, η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας υπογράμμισε ότι η προστασία του τουριστικού κλάδου στις Κανάριες Νήσους αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, διαμηνύοντας πως κάθε απόπειρα αποφυγής πληρωμής για παρεχόμενες υπηρεσίες θα διερευνάται εξονυχιστικά προκειμένου να διαπιστώνεται τυχόν ποινική ευθύνη.

Όπως επισημαίνεται, η συνεργασία των διωκτικών αρχών με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ενισχύεται διαρκώς, με στόχο την αντιμετώπιση περιστατικών που πλήττουν την αξιοπιστία και την εύρυθμη λειτουργία του τουριστικού τομέα.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό

Η υπόθεση της Γκραν Κανάρια έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην Ευρώπη και προκαλούν προβληματισμό στις αρχές.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, οκταμελής οικογένεια στην Ουαλία κατηγορήθηκε ότι αποχώρησε από ιταλικό εστιατόριο στο Πορτ Τάλμποτ χωρίς να εξοφλήσει λογαριασμό ύψους 380 ευρώ. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τουλάχιστον επτά επιχειρήσεις έχουν αναφέρει ανάλογα περιστατικά με την ίδια ομάδα, εντείνοντας τις ανησυχίες για την εμφάνιση οργανωμένων περιπτώσεων εξαπάτησης επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης.