Μαθήματα κολύμβησης και οδηγίες στο Google Maps: Πώς 60.000 μετανάστες εισέβαλαν στη Θέουτα

Η μαζική είσοδος περίπου 60.000 μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στη Βόρεια Αφρική, δεν ήταν μια αυθόρμητη κίνηση της στιγμής. Αντίθετα, για πολλούς αποτέλεσε το αποτέλεσμα ημερών, ακόμη και μηνών, προετοιμασίας, με μοναδικό στόχο να φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Το πρωτοφανές κύμα αφίξεων, που ανέδειξε τις σοβαρές αδυναμίες στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολούθησε μία εβδομάδα κατά την οποία περίπου 1.800 άνθρωποι είχαν ήδη περάσει κολυμπώντας γύρω από τον κυματοθραύστη που χωρίζει το Μαρόκο από τη Θέουτα, αναφέρουν οι Financial Times.

Μαθήματα κολύμβησης και εξοπλισμός για το επικίνδυνο ταξίδι

Σύμφωνα με εκπαιδευτή κολύμβησης στο Μαρόκο, αρκετοί επίδοξοι μετανάστες είχαν ξεκινήσει μαθήματα κολύμβησης ή είχαν μάθει μόνοι τους να κολυμπούν, έχοντας ως μοναδικό στόχο να φτάσουν στην ισπανική επικράτεια.

Παράλληλα, σε ομάδες του Facebook διακινούνταν αγγελίες για την πώληση βατραχοπέδιλων και στολών κατάδυσης, ώστε να γίνει ευκολότερη η διάσχιση της θάλασσας. Σε άλλες διαδικτυακές κοινότητες, χρήστες που επικοινωνούσαν στα αραβικά αντάλλασσαν πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες, τα θαλάσσια ρεύματα, αλλά και στιγμιότυπα από το Google Maps με τη διαδρομή προς την παραλία Ταραχάλ της Θέουτα.

Financial Times-Facebook

Χιλιάδες άνθρωποι κατευθύνθηκαν στα σύνορα

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης, χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να καταφθάνουν στα σύνορα Μαρόκου – Θέουτα, άλλοι πεζοί, άλλοι με ποδήλατα, αυτοκίνητα ή ακόμη και φορτηγά, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση στη μαροκινή πλευρά.

Μάρτυρες περιγράφουν δεκάδες άτομα να πηδούν από την καρότσα ενός φορτηγού, την ώρα που δύο Μαροκινοί χωροφύλακες παρακολουθούσαν την κατάσταση χωρίς να παρεμβαίνουν.

Αντί να κινηθούν μέσω του τελωνείου, οι περισσότεροι κατευθύνθηκαν από απότομες πλαγιές προς μια στενή παραλία, η οποία μέσα σε λίγα λεπτά γέμισε ασφυκτικά από κόσμο.

Ώρες μέσα στη θάλασσα

Πριν πέσουν στο νερό, πολλοί τοποθέτησαν τα κινητά τους τηλέφωνα σε αδιάβροχες θήκες, κρεμασμένες στον λαιμό τους, παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούν οι τουρίστες στις παραλίες.

Παρότι η μικρότερη απόσταση για να φτάσει κανείς στη Θέουτα είναι μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και ο τεράστιος αριθμός ανθρώπων ανάγκασαν πολλούς να κολυμπούν για ώρες.

Ένας από τους μετανάστες κατέγραφε μάλιστα τη διαδρομή του με selfie stick, ενώ κολυμπούσε προς την ισπανική ακτή.

Σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία και τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της προσπάθειας.

Σάντσεθ: «Η μεγαλύτερη εισοδηματική ανισότητα σε χερσαίο σύνορο παγκοσμίως»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος επισκέφθηκε εσπευσμένα τη Θέουτα την Παρασκευή, αναγνώρισε την απόγνωση που ωθεί χιλιάδες ανθρώπους να επιχειρούν το επικίνδυνο πέρασμα.

Όπως δήλωσε, η διαφορά εισοδήματος μεταξύ του Μαρόκου και της Θέουτα είναι «η μεγαλύτερη που καταγράφεται σε οποιοδήποτε χερσαίο σύνορο στον κόσμο».

Οι ισπανικές αρχές δεν εμπόδισαν την είσοδο

Όταν οι μετανάστες έφτασαν στην παραλία Ταραχάλ, πολλοί είχαν τραυματιστεί από τα βράχια, με κοψίματα στα πόδια και μώλωπες.

Ωστόσο, οι άνδρες της ισπανικής Πολιτοφυλακής που είχαν αναπτυχθεί για τη φύλαξη των συνόρων δεν επιχείρησαν να εμποδίσουν τη μαζική είσοδο, παρακολουθώντας την πρωτοφανή παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων μετανάστευσης.

Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν ήταν ένας άνδρας που βγήκε από τη θάλασσα κρατώντας μαζί του το ποδήλατό του.

Λίγο αργότερα, εκατοντάδες νεαροί άρχισαν να τρέχουν προς το κέντρο της Θέουτα, πανηγυρίζοντας την άφιξή τους.

«Ζήτω η Ισπανία!» φώναζε ένας μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, ενώ ένας άλλος απευθυνόμενος σε Ισπανό αστυνομικό φώναξε: «Όχι άλλο Μαρόκο!».

Reuters

Επέστρεψαν δεκάδες χιλιάδες

Όσοι έφτασαν στο κέντρο υποδοχής μεταναστών της Θέουτα διαπίστωσαν ότι είχε ήδη ξεπεράσει τα όριά του και δεν μπορούσε να δεχθεί άλλους ανθρώπους.

Παρότι η Θέουτα αποτελεί ισπανικό έδαφος, η μετάβαση στην ηπειρωτική Ισπανία προϋποθέτει νέους συνοριακούς ελέγχους.

Παρά την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, η οποία είχε δημιουργήσει την εντύπωση ότι όσοι περνούσαν κολυμπώντας δεν θα επαναπροωθούνταν, οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έως τις 18:00 της Παρασκευής 48.300 άνθρωποι είχαν επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο.

Αργότερα το ίδιο βράδυ, ο Ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ δήλωσε ότι «σχεδόν όλοι» οι μετανάστες είχαν επιστρέψει.

Στην ακτή απέμειναν μόνο σαγιονάρες και πλαστικά σανδάλια να επιπλέουν στα κύματα, σιωπηλά σύμβολα μιας απελπισμένης προσπάθειας και μιας συνοριακής γραμμής που, έστω για λίγες ώρες, χάθηκε μέσα στη θάλασσα.