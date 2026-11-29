Εκλεισαν στις εννέα το βράδυ της Κυριακής 29 Νοεμβρίου οι κάλπες στην Ισπανία με το Λαϊκό Κόμμα (PP) του Αλβέρτο Νούνιεθ Φεϊχό να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη μπροστά από τους Σοσιαλιστές (PSOE) του απερχόμενου πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Σύμφωνα με το πρώτο exit poll του RTVE το Λαϊκό Κόμμα (PP) του Φεϊχό προηγείται και μπορεί να καταφέρει να κυβερνήσει με τη συνδρομή του ακροδεξιού Vox καθώς κανένα κόμμα δεν κερδίζει τη απόλυτη πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Sigma Dos το PP αναμένεται να συγκεντρώσει ποσοστό 32,2% και να εξασφαλίσει από 129 έως 134 έδρες. Σε περίπτωση συνεργασίας με το ακροδεξιό Vox, το οποίο προβλέπεται να λάβει ποσοστό 16,2% και να εκλέξει από 44 έως 48 βουλευτές, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Στην εξίσωση προστίθενται και οι δύο έδρες της περιφερειακής παράταξης UPN.

Spain, Sigma Dos poll:



Seat projection national parliament



PP-EPP: 129-134

PSOE-PES: 119-124

Vox-PfE: 44-48

FA-EGP|PEL: 10-11

ERC-EFA: 9-10

EH Bildu-ELA: 7-8

Junts-EDP: 4-5

AA-*: 4-5

Comp.–FV-EFA: 4

EAJ/PNV-EDP: 2-3

BNG-EFA: 2

UPN-PP-*: 2

CC-1ºCAN-EDP: 1

UPC-EFA|ELA: 1… pic.twitter.com/Aye8SwlY7a — Europe Elects (@EuropeElects) November 29, 2026

Με βάση το συγκεκριμένο exit poll η δεξιά παράταξη συγκεντρώνει συνολικά 175 έδρες, μία λιγότερη από το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας των 176 εδρών. Ωστόσο, ορισμένες από τις έδρες βρίσκονται υπό διεκδίκηση μεταξύ PP και Vox, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεπεράσουν από κοινού το απαιτούμενο όριο.

Όσον αφορά το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE), η δημοσκόπηση τοποθετεί το ποσοστό του στο 28,8%, με εκλογική δύναμη που εκτιμάται μεταξύ 119 και 124 εδρών. Το Ευρύ Μέτωπο, από την πλευρά του, προβλέπεται να συγκεντρώσει το 5,7% των ψήφων και να εκλέξει 10 έως 11 βουλευτές.

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση το Λαϊκό Κόμμα (PP) θα κέρδιζε τις περισσότερες ψήφους σε 13 από τις 17 αυτόνομες κοινότητες και στη Θέουτα και τη Μελίγια. Το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE) θα προηγούνταν στα Κανάρια Νησιά, την Καταλονία και τη Ναβάρα, και το EH Bildu στη Χώρα των Βάσκων. Στις Αστούριες, τις Βαλεαρίδες Νήσους και τη Λα Ριόχα, το PP και το PSOE θα ισοβαθμούσαν σε έδρες παρά το προβάδισμα του PP σε ψήφους.