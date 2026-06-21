Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0: Ξέσπασε στην ομάδα του Δώνη με Γιαμάλ και Ογιαρθάμπαλ η «Ρόχα»

Οι Ισπανοί δεν αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία και έχοντας τον Γιαμάλ(11΄) να «κόβει» και τον Ογιαρθάμπαλ(21΄,24΄) να «ράβει», κέρδισαν με 4-0 την ομάδα του Δώνη, η οποία προσέφερε και ένα αυτογκόλ(49΄), με τον Έλληνα τεχνικό να φαίνεται εκνευρισμένος από τους παίκτες του.

Η εξέλιξη του ματς

Οι Ισπανοί όπως ήταν αναμενώμενο μπήκαν ως «αφεντικό» του παιχνιδιού και μόλις στο 4΄ είχαν τη πρώτη τους τελική με τον Λαμίν Γιαμάλ.

Το «αστέρι» της Ισπανίας, στο 10ο λεπτό πήρε το πολύ ωραίο γύρισμα του Ογιαρθάμπαλ και σε κενή εστία έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ο νούμερο «1» κίνδυνος για την άμυνα των Ασιατών, Οργιαρθάμπαλ, αφού «βορμβάρδισε» με ευκαιρίες την εστία τους, βρήκε εν τέλη τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 21ο λεπτό.

Οι Ισπανοί όντας καταιγηστικοί στο πρώτο ημίχρονο, βρήκαν ακόμη ένα γκολ, με ποιον άλλον; Με τον Ογιαρθάμπαλ. Πήρε την εξαιρετική ασίστ του Όλμο και με τελείωμα από κοντά έκανε το 3-0.

Στο μεταξύ, ο «σεληνιασμένος» Βάσκος, έφτασε κοντά στο χατ-τρικ αλλά τον σταμάτησε το οριζόντιο δοκάρι.

Η απογοήτευση του Γιώργου Δώνη στα δύο γκολ της Ισπανίας:

Στο δεύτερο ημίχρονο η ροή δεν άλλαξε και οι Ισπανοί δεν άργησαν να κάνουν το 4-0 με αυτογκόλ του Ταμπακτί, έπειτα από σουτ του Κουκουρέγια στο 48΄.

Ο εκνευρισμός του Γιώργου Δώνη μετά το... 4-0:

Το παιχνίδι έπειτα, οδηγήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες προς τη λήξη του με τους Ισπανούς να μη κινδυνεύουν και μάλιστα να χάνουν και σημαντικές ευκαιρίες για να ανεβάσουν κι΄άλλο τον δείκτη του σκορ.

Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα, Ρόδρι, Πέδρι, Όλμο, Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ.



Σαουδική Αραβία: Αλοβάις, Λαγιάμι, Αλάμρι, Αλταμπάκτι, Αμπντουλχαμίντ, Αλχάρμπι, Ν. Αλντασάρι, Αλτζουβάιρ, Αλκαϊμπάρι, Αλμπρικάν, Σ. Αλντασάρι.