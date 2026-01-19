Ισπανία: Σοκάρουν τα βίντεο από τη σιδηροδρομική τραγωδία - Σκαρφάλωναν στα βαγόνια για να γλιτώσουν

Σοκαριστικές εικόνες από το σημείο του φονικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στη νότια Ισπανία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας κοντά στην πόλη Αδαμούθ.

Βίντεο που τραβήχτηκε αμέσως μετά το δυστύχημα και μετέδωσε το CNN, καταγράφει διασώστες να επιχειρούν στο σημείο, ενώ ένας επιβάτης φαίνεται να σκαρφαλώνει έξω από αναποδογυρισμένο και κεκλιμένο βαγόνι, προσπαθώντας να απομακρυνθεί από τα συντρίμμια.

Την ίδια ώρα, έχουν καταγραφεί πλάνα με επιβάτες να εγκαταλείπουν τα βαγόνια.

Σύμφωνα με τον διαχειριστή του σιδηροδρομικού δικτύου, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν τρένο υψηλής ταχύτητας που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα – Μαδρίτη εκτροχιάστηκε και κατέληξε σε γειτονική γραμμή, προκαλώντας την εκτροπή και δεύτερου τρένου που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Πλάνα που μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση δείχνουν τα δυο τρένα και γύρω τους πλήθος ανθρώπων και ασθενοφόρων, καθώς σωστικά συνεργεία πάλευαν να βοηθήσουν τα δεκάδες θύματα.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής και τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες.

Τουλάχιστον 39 οι νεκροί

Όπως μεταδίδουν τα ισπανικά ΜΜΕ, τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη σιδηροδρομική τραγωδία που έχει σοκάρει την Ισπανία.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, ο απολογισμός των νεκρών από τη σύγκρουση των δύο τρένων στην Ανδαλουσία της Ισπανίας έχει ανέλθει σε 39, ενώ 152 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί εκ των οποίων πολλοί είναι σε σοβαρή ή πολύ σοβαρή κατάσταση.

Μάλιστα, ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε προειδοποίησε μέσω Twitter ότι «η σύγκρουση ήταν τρομερή» και υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός να γίνει ακόμη βαρύτερος, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες» για το δυστύχημα.

Σύμφωνα με τον κ. Πουέντε, «τα τελευταία βαγόνια» συρμού της εταιρείας Iryo, που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα, στην Ανδαλουσία (νότια), με προορισμό τη Μαδρίτη, «εκτροχιάστηκαν» κοντά στην Αδαμούθ, κάπου 200 χιλιόμετρα βόρεια από τη Μάλαγα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους άλλος συρμός, της εταιρείας Renfe, κινούμενος προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε κοντινές σιδηροτροχιές, προς την κατεύθυνση της Ουέλβα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης των δυο τρένων, με εκατοντάδες επιβάτες, ήταν τέτοια που «τα δυο πρώτα βαγόνια του τρένου της Renfe εκτροχιάστηκαν», ανέφερε ο κ. Πουέντε, τονίζοντας πως «η προτεραιότητα» αυτή τη στιγμή είναι «να διασωθούν θύματα».

Εκτροχιασμός τρένου στην Ισπανία / Φωτ.: Reuters

Συλλυπητήριο μήνυμα από το ελληνικό ΥΠΕΞ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, απέστειλε συλλυπητήριο μήνυμα στην Ισπανία για την τραγωδία .

«Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στην Κόρδοβα της Ισπανίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο «Χ». «Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες και όλους όσους έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία», προσθέτει το υπουργείο, με την Ελλάδα, που πριν από περίπου 3 χρόνια έζησε τη δική της σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, να έχει ακόμη νωπές τις μνήμες της.

«Σε αυτήν τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τον λαό και την κυβέρνηση της Ισπανίας», καταλήγει, στην ανάρτησή του, το ΥΠΕΞ.