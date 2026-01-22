Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος - Εντοπίστηκαν ακόμη δύο σοροί

Άλλα δύο πτώματα εντοπίστηκαν σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, το απόγευμα στο σημείο όπου συγκρούστηκαν στις αρχές της εβδομάδας δύο υπερταχείες, στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, ανακοίνωσαν τα σωστικά συνεργεία.

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 45.

«Θεωρητικά, πρόκειται για τους δύο (νεκρούς) που δεν είχαν βρεθεί ακόμη», εξήγησε ένας εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα θύματα εντοπίστηκαν σε ένα βαγόνι του τρένου Άλβια, της εταιρείας Renfe, το οποίο ανατράπηκε όταν το χτύπησε άλλο τρένο, ιδιωτικής εταιρείας, που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα η αστυνομία έκανε λόγο για 45 «αγνοούμενους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν νεκροί, ωστόσο ο εντοπισμός όλων των πτωμάτων καθυστέρησε για αρκετές ημέρες.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα ένα τέταρτο σιδηροδρομικό ατύχημα καταγράφηκε στην Ισπανία, αυτή τη φορά στην πόλη Καρθαγένη. Σύμφωνα με την El Mundo, ένα τρένο της FEVE στη γραμμή Καρθαγένη - Λος Νιέτος , στη Μούρθια, συγκρούστηκε με γερανό στην πόλη Αλούμπρες. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί μόνο τρεις ελαφρά τραυματίες.

Η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων Adif ανέφερε στο X πως η κυκλοφορία στη γραμμή έχει διακοπεί λόγω «της διείσδυσης στη γραμμή υποδομής ενός γερανού που δεν ανήκε στη σιδηροδρομική επιχείρηση», χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.