Ισπανία: Συγκλονίζει η 6χρονη που περιπλανιόταν μόνη στα συντρίμμια του τρένου

Η Ισπανία προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ από το φονικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, το χειρότερο που έχει καταγραφεί στη χώρα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για 41 επιβεβαιωμένους νεκρούς, ενώ σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης 43 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο στον χώρο της σύγκρουσης όσο και σε ιατροδικαστικό επίπεδο, την ώρα που συγγενείς θυμάτων αναζητούν απεγνωσμένα τους δικούς τους ανθρώπους. Στη χώρα έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος.

Μέσα στο πένθος, στο φως έρχονται συγκλονιστικές ανθρώπινες ιστορίες. Μία από αυτές αφορά ένα 6χρονο κορίτσι, το μοναδικό μέλος της οικογένειάς του που επέζησε από τη σύγκρουση των δύο τρένων, όπως μεταδίδει η El Pais.

Μόνο η 6χρονη επέζησε από την οικογένεια της

Η μικρή ταξίδευε μαζί με τους γονείς της, τον αδελφό της και έναν ξάδερφό της με προορισμό την Ουέλβα. Η οικογένεια επέστρεφε από τη Μαδρίτη, όπου είχε βρεθεί για να παρακολουθήσει αγώνα της Ρεάλ. Βρίσκονταν στα πρώτα βαγόνια του συρμού που συγκρούστηκε με τρένο που είχε εκτροχιαστεί στο αντίθετο ρεύμα, με τα συντρίμμια να καταλήγουν και στη δεύτερη γραμμή.Τη νύχτα της τραγωδίας, δύο διασώστες εντόπισαν το παιδί να περιπλανιέται μόνο του στον τόπο του δυστυχήματος, έχοντας καταφέρει να απεγκλωβιστεί χωρίς βοήθεια. Ο εντοπισμός της είχε δημιουργήσει ελπίδες ότι και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας είχαν επιζήσει.

Ωστόσο, οι ελπίδες αυτές διαψεύστηκαν την επόμενη ημέρα. Οι γονείς της, Φέλιξ και Κριστίνα, ο 12χρονος αδελφός της Πέπε και ο ξάδερφός της Φέλιξ βρέθηκαν νεκροί.

Το 6χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κόρδοβα, όπου της έγιναν τρία ράμματα στο κεφάλι, ενώ εκεί συναντήθηκε και με τη γιαγιά της. Η οικογένεια κατοικούσε στην Πούντα Ούμπρια, όπου επέστρεφε με το τρένο.

Στους 41 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων – Συνεχίζονται οι έρευνες

Στους 41 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τη φονική σύγκρουση τρένων που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (18.01.2026) στη νότια Ισπανία, όταν επιβατική αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκε με άλλον συρμό. Τον νεότερο, προσωρινό απολογισμό ανακοίνωσαν το πρωί της Τρίτης (20.01.2026) οι αρχές της Ανδαλουσίας και ο υπουργός Μεταφορών.

Όπως ανέφερε η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε μετά τον εντοπισμό, το βράδυ της Δευτέρας, της σορού ενός ακόμη ανθρώπου σε βαγόνι τρένου της εταιρείας Iryo.

Την ίδια ώρα, 39 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ανάμεσά τους και τέσσερα παιδιά, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται.