Ισπανία: Σύγκρουση και εκτροχιασμός τρένων - Αναφορές για 5 νεκρούς και πολλούς τραυματίες
Για ισχυρή πρόσκρουση σαν να γίνεται σεισμός έκαναν λόγο οι επιβάτες - Σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 300 επιβατών.
Eκτροχιασμός δύο τρένων υψηλής ταχύτητας σημειώθηκε στην Κόρδοβα στην Ισπανία το απόγευμα της Κυριακής 18 Ιανουαρίου που είχε ως αποτέλεσμα πέντε νεκρούς -μέχρι στιγμής- και αρκετούς τραυματίες.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο και βοηθούν στη διάσωση των εγκλωβισμένων επιβατών. Περίπου 300 άτομα επέβαιναν στα δύο τρένα που συγκρούστηκαν.
Ο διαχειριστής της ισπανικής σιδηροδρομικής εταιρείας, Adif, ανέφερε τον εκτροχιασμό ενός τρένου που αναχώρησε από τη Μάλαγα στις 6:40 μ.μ. με προορισμό τον σταθμό Puerta de Atocha στη Μαδρίτη.
Το περιστατικό συνέβη μόλις 10 λεπτά μετά την αναχώρηση, σε παράκαμψη, όταν το τρένο μπήσε σε παρακείμενη γραμμή, χτυπώντας τα βαγόνια 7 και 8 ενός άλλου τρένου που ταξίδευε προς την Ουέλβα.
«Σαν σεισμός»
Δημοσιογράφος του RTVE που επέβαινε σε ένα από τα τρένα, περιέγραψε μια ισχυρή πρόσκρουση, σαν σεισμό η οποία, συγκλόνισε το βαγόνι. Οι επιβάτες αμέσως μετά, προσπάθησαν να σπάσουν τις πόρτες και τα παράθυρα για να βγουν έξω από το τρένο.
Σύμφωνα με την εταιρεία τα τρένα εκκενώθηκαν και ομάδες διάσωσης και πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των τραυματιών.
Η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας έχει ανασταλεί λόγω της σύγκρουσης. Η υπηρεσία στο υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο λειτουργεί κανονικά.