Ισπανία: Τεράστια η καταστροφή από τις πυρκαγιές - Πάνω από 480.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά

Τεράστια είναι η καταστροφή από τις φωτιές που αντιμετωπίζει η Ισπανία, τόσο στο περιβάλλον όσο και στις ανθρώπινες περιουσίες.

Η φωτιά που ξεκίνησε από την περασμένη Πέμπτη 16 Ιουλίου στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα, βόρεια της Μαδρίτης, συνεχίζει να καίει ό,τι βρει στο διάβα της, έχοντας κάνει στάχτη τουλάχιστον 260.000 στρέμματα. Παράλληλα έχει εξαναγκάσει άνω των 1.200 κατοίκων να φύγουν από τις κατοικίες τους προκειμένου να σωθούν. Συνολικά έχουν εκκενωθεί τουλάχιστον 28 οικισμοί μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των ισπανικών αρμόδιων αρχών, η φωτιά έχει κάψει μεγάλη έκταση του εθνικού πάρκου της Σιέρα Νόρτε, ενώ η ανησυχία εντείνεται για την πορεία της πυρκαγιάς, όπως και για την εκδήλωση νέων, καθώς αναμένεται νέο κύμα καύσωνα στη χώρα.

Σημειώνεται πως ευτυχώς έως τώρα δεν έχουν υπάρξει ανθρώπινα θύματα από την τεράστια πυρκαγιά. «Σίγουρα, ο δασικός όγκος και οι αγροτικές εκτάσεις που καίγονται, είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό για εμάς, είναι να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές», δήλωσε σήμερα το πρωί σε δημοσιογράφους ο Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, πρόεδρος της περιφέρειας Καστίγια-Λα-Μάντσα.

Ο απολογισμός από τις φωτιές σε Σαραγόσα και Ανδαλουσία

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά στη Γουαδαλαχάρα δεν είναι η μόνη που αντιμετώπισε η Ισπανία αυτό το διάστημα.

Η χώρα έχει έρθει αντιμέτωπη με σωρεία πύρινων μετώπων, τα οποία επίσης κατέκαψαν μεγάλες εκτάσεις, αφού μαίνονταν επί μέρες. Από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές ήταν αυτές στη Σαραγόσα και την Ανδαλουσία, με την τελευταία να κοστίζει τη ζωή σε 13 ανθρώπους.

Η φωτιά στη Σαραγόσα τέθηκε υπό έλεγχο μόλις εχθές το βράδυ, έχοντας κάψει συνολικά 150.000 στρέμματα, ενώ η φωτιά στην Ανδαλουσία κατέστρεψε 70.000 στρέμματα.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ