Απίθανο περιστατικό στην Ισπανία: Τραπέζι τραυμάτισε οπαδό και διέκοψε το Σαραγόσα-Καστεγιόν

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Σαραγόσα και την Καστεγιόν για την 23η αγωνιστική της La Liga 2 ήταν άκρως ιδιαίτερη, μιας και λόγω των ισχυρών ανέμων αλλά και της βροχής, η διεξαγωγή της ήταν κάπως... δύσκολη. Με το τελικό 0-0 να μην αποτελεί καμία εντύπωση.

Το παιχνίδι διακόπηκε στο 11ο λεπτό για ένα όχι και τόσο συνηθισμένο γεγονός, μιας και ένας φίλαθλος τραυματίστηκε από ένα... ιπτάμενο τραπέζι που είχε πάρει ο αέρας. Αναλυτικότερα, όπως αναφέρουν τα Μέσα της χώρας της Ιβηρικής ένα πλαστικό τραπέζι έφυγε λόγω των δυνατών ανέμων, με αποτέλεσμα να βρεθεί πάνω στους οπαδούς, με έναν εξ αυτών να χρειάζεται ιατρική φροντίδα.

El viento hace volar una mesa auxiliar por los aires y golpea a un aficionado durante el partido Real Zaragoza-Castellón https://t.co/eXKwrCsdKI — Heraldo de Aragón (@heraldoes) January 25, 2026

Ο αγώνας χρειάστηκε να διακοπεί για περίπου πέντε λεπτά, με τον φίλο των γηπεδούχων να επιστρέφει στην θέση του στην κερκίδα λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου ημιχρόνου. Ευτυχώς για την συνέχεια του παιχνιδιού τα καιρικά φαινόμενα κόπασαν, με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να ολοκληρωθεί χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Jornada 23 🤝



Real Zaragoza 0️⃣

CD Castellón 0️⃣



Partido de supervivencia. En el césped para rascar un (pobre) punto ante un rival muy superior que pelea en otra liga y en la grada en una tarde heladora de perros con tormentón y ventisca incluídos. Honor a los 14mil valientes. pic.twitter.com/1a2GSuyTO8 — Nacho 🦁 (@monti1023) January 25, 2026

Για την ιστορία, το 0-0 δεν άφησε κανέναν ευχαριστημένο, με την Σαραγόσα να παραμένει στην προτελευταία θέση της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας με 22 βαθμούς στο -3 από την 18η Λεονέσα, ενώ η Καστεγιόν που κυνηγάει την άνοδο στην ανώτατη κατηγορία του ποδοσφαίρου της χώρας ανέβηκε στην 2η θέση, θέση απευθείας ανόδου, με 39 βαθμούς στο +1 από τα Play off και την Μάλαγα. Aν καταφέρει να ανέβει στην La Liga, θα επιστρέψει στα... σαλόνια της χώρας της για πρώτη φορά από το 1990/91, όταν και τερμάτισε στην 19η θέση και υποβιβάστηκε.