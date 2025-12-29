Ισπανία: Τρεις νεκροί και μία τραυματίας από χιονοστιβάδα στα Πυρηναία

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μία ακόμη γυναίκα τραυματίστηκε, βρίσκοντας τον εαυτό της σε κατάσταση υποθερμίας, μετά από χιονοστιβάδα στα Πυρηναία της Αραγονίας, στη βορειοανατολική Ισπανία, όπως ανακοίνωσε η ισπανική Πολιτοφυλακή, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Οι έρευνες ξεκίνησαν γύρω στη 13.00 τοπική ώρα, όταν μια γυναίκα ενημέρωσε τις αρχές, καθώς παρατήρησε τη χιονοστιβάδα και είδε τα τέσσερα άτομα να κάνουν σκι στην περιοχή. Ομάδες διάσωσης, με τη βοήθεια τουλάχιστον ενός ελικοπτέρου, κινητοποιήθηκαν περιμετρικά της κορυφής Ταμπλάτο, κοντά στα Λουτρά της Παντικόσα.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, εντοπίστηκαν οι σοροί τριών ατόμων, ενώ η γυναίκα σε κατάσταση υποθερμίας διασώθηκε και μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη.

🔴🔴🔴Tres esquiadores, dos hombre y una mujer, mueren por un alud en Panticosa | Diario digital con las noticias nacionales https://t.co/UXXSn7yPit pic.twitter.com/UWFh7EO7gT — Pamplona Actual (@Pamplonaactual) December 29, 2025

Ο πρόεδρος της περιφέρειας Αραγονίας, Χόρχε Αθκόν, σε ανάρτησή του στο Χ, δήλωσε σοκαρισμένος από την τραγωδία και γνωστοποίησε ότι θα μεταβεί στην περιοχή για να παρακολουθήσει τις εξελίξεις.