Ισπανική Sport: «Ο θρύλος του Ολυμπιακού, Ελ Καμπί, η μεγάλη απειλή για την Μπαρτσελόνα»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ (21/10 19:45) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους «ερυθρόλευκους» μετά την ήττα από την Άρσεναλ να ψάχνουν ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Καταλανούς.

Αδιαμφισβήτητα, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες του Ολυμπιακού την φετινή σεζόν, ενώ συνολικά ο Μαροκινός έχει πετύχει 65 γκολ σε 104 ματς με την ερυθρόλευκη φανέλα και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για το σύνολο του Χάνσι Φλικ τουλάχιστον σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα «Sport». Σε αφιέρωμά της για τον 32χρονο επιθετικό, η ιστοσελίδα τον συγκρίνει με τον μεγάλο απόντα, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αλλά αναφέρει και τα επιτεύγματα του ως παίκτης των Πειραιωτών.

Αναλυτικά το αφιέρωμα:

«Η Μπαρτσελόνα θα στερηθεί τον “killer” της, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, την Τρίτη, καθώς αναρρώνει από ρήξη δικεφάλου. Ούτε ο πιο αξιόπιστος αναπληρωματικός του (σε σημείο που ξεκινούσε συχνότερα βασικός από τον Πολωνό), ο Φεράν Τόρες, θα είναι διαθέσιμος, ο Χάνσι Φλικ ελπίζει να τον έχει πίσω για το ντέρμπι της Κυριακής.



Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει αυτό το πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Ο επιθετικός του, θρύλος του συλλόγου του Πειραιά, είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Πέτυχε δύο γκολ στη Super League στη νίκη με 2-0 επί της Λάρισας και βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα.

Την αγωνιστική περίοδο 2023/2024, ο Ολυμπιακός έφτασε στο απόγειο της πορείας του, κατακτώντας το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του με τον “Μέντι” στον πάγκο και τον Ελ Κααμπί στο γήπεδο. Οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το Conference League, ενώ ο Μαροκινός επιθετικός πέτυχε ένα ρεκόρ που προηγουμένως ανήκε στους Κριστιάνο Ρονάλντο, Καρίμ Μπενζεμά και Ραδαμέλ Φαλκάο.

Ο Ελ Κααμπί πέτυχε 11 γκολ στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης, σπάζοντας ένα ιστορικό ρεκόρ. Την περασμένη σεζόν, είχε σκοράρει επτά γκολ για τον Ολυμπιακό στο Europa League, επίδοση μικρότερη αλλά αρκετή για να γίνει πρώτος σκόρερ, αυτή τη φορά μαζί με τον Μπρούνο Φερνάντες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και τον Κάσπερ Χογκ (Μπόντο Γκλιμτ).



Η νέα πρόκληση, το “τριπλό άλμα” που θέλει να κάνει τώρα, είναι η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση: το Champions League. Μετά από δύο παιχνίδια χωρίς γκολ για την ομάδα του Μεντιλιμπάρ ( ισοπαλία 0-0 με τον Πάφο και ήττα 2-0 από την Άρσεναλ ), ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θέλει να σκοράρει το πρώτο για τον Ολυμπιακό φέτος. Και θέλει να το κάνει σε έναν τόσο ξεχωριστό αγώνα, απέναντι στη Μπαρτσελόνα.

Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν το πρώτο του γκολ στο ευρωπαϊκό Champions League, αλλά όχι στην αφρικανική εκδοχή, καθώς ο Ελ Κααμπί είχε σκοράρει 14 γκολ σε δύο σεζόν με την ομάδα της γενέτειράς του, τη Γουϊντάντ, πριν κάνει το βήμα στην Ευρώπη.

Ο Ελ Κααμπί είναι “killer” στην περιοχή, ένας ποδοσφαιριστής με έμφυτο ένστικτο σκοραρίσματος, που έχει βρει δίχτυα σε κάθε ομάδα που έχει αγωνιστεί. Η επιτυχία και η διεθνής αναγνώριση ήρθαν σχετικά αργά, καθώς πλέον είναι 32 ετών. Από τότε που ανέλαβε ο Μεντιλιμπάρ, έχει γίνει είδωλο και βασικό στέλεχος του Ολυμπιακού».