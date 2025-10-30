Ισραήλ: Ετοιμάζεται να παραλάβει δύο σορούς ομήρων

Μετά την επιστροφή στην εφαρμογή της συμφωνίας για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς θα παραδώσει αργότερα σήμερα Πέμπτη (30/10) τις σορούς δύο ομήρων στο Ισραήλ.

Αυτή την πληροφορία μετέδωσε η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Παράλληλα, το Al Jazeera κάνει λόγο για σειρά θανατηφόρων επιθέσεων από το Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας, παρά τον ισχυρισμό για επιστροφή στην εκεχειρία. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ισραηλινά αεροσκάφη διεξήγαγαν 10 αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές ανατολικά της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ πρόσθεσαν ότι άρματα μάχης βομβάρδισαν περιοχές ανατολικά της Πόλης της Γάζας στο βόρειο τμήμα του θύλακα. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θάνατοι.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε πλήγματα «ακριβείας» κατά «τρομοκρατικών υποδομών που αποτελούσαν απειλή για τους στρατιώτες» στις περιοχές που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή.

Τα σημερινά πλήγματα συνιστούν την πιο πρόσφατη δοκιμασία για την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου στη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, σύμφωνα με το Reuters.

Αυτόπτες μάρτυρες στη Γάζα δήλωσαν ότι δεν είδαν πλήγματα εκτός της περιοχής που ελέγχει το Ισραήλ.