Ισραήλ για Ιράν: Περνάμε στην επόμενη φάση του πολέμου - Προέλαση στον Λίβανο

Νέα φάση στρατιωτικών επιχειρήσεων προανήγγειλε ο αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν θα ενταθούν, ενώ «περισσότερες εκπλήξεις» αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Σε δηλώσεις του το βράδυ της Πέμπτης 5 Μαρτίου 2026, ο επικεφαλής των IDF ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί έξι συνεχόμενες ημέρες επιθέσεων κατά στόχων που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς, τονίζοντας ότι η επιχείρηση περνά πλέον σε νέα, πιο επιθετική φάση.

«Οι πιλότοι μας άνοιξαν τον δρόμο προς την Τεχεράνη»

Σύμφωνα με τον Ζαμίρ, η επιχείρηση σχεδιάστηκε με απόλυτη μυστικότητα από χιλιάδες στελέχη των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, σε στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε, οι πρώτες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί του Σαββάτου (28/02), με δεκάδες πυρομαχικά να πλήττουν τρεις βασικούς στόχους. Ο ίδιος υποστήριξε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σκοτώθηκαν περίπου 40 υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων στελεχών της ηγεσίας.

Ο Ζαμίρ δήλωσε ακόμη ότι η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής περίπου 2.500 επιθέσεις, ρίχνοντας περισσότερα από 6.000 πυρομαχικά.

«Μέσα σε 24 ώρες οι πιλότοι μας άνοιξαν τον δρόμο προς την Τεχεράνη», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ έχει καταστρέψει περίπου το 80% των ιρανικών συστημάτων αεράμυνας και έχει επιτύχει «σχεδόν πλήρη αεροπορική υπεροχή».

REUTERS/Ammar Awad

Πλήγματα σε βαλλιστικούς πυραύλους

Όπως σημειώνει το ισραηλινό ynetnews, o αρχηγός των IDF σημείωσε ότι η αεροπορική υπεροχή, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που διαθέτουν οι ισραηλινές υπηρεσίες, επέτρεψε στο Ισραήλ να πλήξει κρίσιμες υποδομές βαλλιστικών πυραύλων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εξουδετερώσει ή καταστρέψει πάνω από το 60% των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, γεγονός που - όπως υποστήριξε - μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο για τους πολίτες του Ισραήλ.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η απειλή δεν έχει εξαλειφθεί. «Κάθε πύραυλος είναι θανατηφόρος και εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο», τόνισε.

Νέα φάση επιχειρήσεων και «εκπλήξεις»

Ο Ζαμίρ δήλωσε ότι η πρώτη φάση των επιχειρήσεων, η οποία στόχευε στην αεροπορική κυριαρχία και την αποδυνάμωση του πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν, έχει ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ περνά πλέον σε επόμενη φάση, που θα περιλαμβάνει εντατικοποίηση των επιθέσεων κατά των θεμελίων του ιρανικού καθεστώτος και των στρατιωτικών του δυνατοτήτων.

«Έχουμε σχεδιάσει κι άλλες εκπλήξεις, αλλά δεν θα τις αποκαλύψουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Social Media via REUTERS

Συντονισμός με τις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής των IDF υπογράμμισε επίσης τη στενή συνεργασία με τις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, λέγοντας ότι οι δύο χώρες επιχειρούν «ώμο με ώμο» στη βάση κοινών συμφερόντων και αξιών.

Χαρακτήρισε τη συνεργασία «ιστορική», σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με Αμερικανό ναύαρχο που ο ίδιος αποκάλεσε με το όνομα «Κούπερ», οι Ένοπλες Δυνάμεις των δύο χωρών «ελέγχουν τον ουρανό» πάνω από αυτό που περιέγραψε ως «το μεγαλύτερο κράτος τρομοκρατίας στον κόσμο».

Κλιμάκωση και στο μέτωπο του Λιβάνου

Αναφερόμενος στο μέτωπο του Λιβάνου, ο Ζαμίρ υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ έκανε «στρατηγικό λάθος» επιλέγοντας να εμπλακεί στον πόλεμο.

Όπως είπε, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν ισχυρά πλήγματα τόσο στη γραμμή επαφής όσο και βαθύτερα στο λιβανέζικο έδαφος.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στις ισραηλινές δυνάμεις να προχωρήσουν ακόμη πιο βαθιά στον νότιο Λίβανο και να επεκτείνουν τη ζώνη ελέγχου κατά μήκος των συνόρων, καταλαμβάνοντας στρατηγικά σημεία στην περιοχή.

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται σε πολλαπλά μέτωπα.