Ισραήλ: Η Κνεσέτ περνά νόμο για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης - Ρούμπιο: «Μην το κάνετε»

Αυστηρή προειδοποίηση στο Ισραήλ να μην προχωρήσει στο σχέδιο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, απηύθυνε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε «απειλή για την ειρήνη» στην περιοχή, την προκαταρκτική έγκριση ενός νομοσχεδίου από την Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, την Τετάρτη για την επέκταση της κυριαρχίας του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη.

Πρόκειται για μία κίνηση που οι Παλαιστίνιοι αντιμετωπίζουν ως ευθεία αμφισβήτηση του δικαιώματός τους για την ανακήρυξη ενός ανεξάρτητου κράτους, η οποία έρχεται περίπου μία εβδομάδα μετά την πανηγυρική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, υπό τον Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Φωτό: Reuters

Οι κινήσεις προσάρτησης ήταν «δυνητικά απειλητικές για την ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με τον Guardian. «Είναι μια δημοκρατία, θα έχουν τις ψήφους τους και ο λαός θα πάρει αυτές τις θέσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή, είναι κάτι που... πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό», είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Αν και το νομοσχέδιο απαιτεί ακόμη αρκετούς γύρους έγκρισης για να γίνει νόμος, η προκαταρκτική του ψήφιση έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος είχε νωρίτερα προτρέψει τους βουλευτές να καθυστερήσουν την παρουσίασή του, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς -μια προσπάθεια να διατηρηθεί η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα. Η Ουάσινγκτον έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οποιαδήποτε κίνηση προσάρτησης της Δυτικής Όχθης θα ξεπερνούσε μια κόκκινη γραμμή.

Φωτό: Reuters

«Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο. «Δεν πρόκειται να συμβεί».

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτήν τη στιγμή», είπε ο Ρούμπιο για την προσάρτηση καθώς επιβιβαζόταν στο αεροπλάνο του για μια επίσκεψη στο Ισραήλ.

Πιέζουν οι Ακροδεξιοί της Κνεσέτ

Αψηφώντας τις προειδοποιήσεις του Νετανιάχου, είχε επίσης προτρέψει τους βουλευτές του κόμματός του Λικούντ να απόσχουν, ξέσπασαν φωνές στην Κνεσέτ κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Ο Άβι Μαόζ, μέλος του ακροδεξιού κόμματος Νόαμ, δήλωσε: «Ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί η κυριαρχία», επιμένοντας ότι οι Ισραηλινοί είχαν καθήκον να «εγκατασταθούν στη γη του Ισραήλ».

Κάποιοι στην κυβέρνηση Τραμπ είχαν προηγουμένως υποστηρίξει τον στόχο του Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Αλλά το κλίμα έχει αλλάξει καθώς πολλά αραβικά και ισλαμικά κράτη - των οποίων την υποστήριξη η Ουάσινγκτον επιδιώκει, ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και η στελέχωση μιας μεταπολεμικής δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα - έχουν εκφράσει την έντονη αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε επέκταση της ισραηλινής κυριαρχίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Η προσάρτηση δια μέσου εποικισμών

Το Ισραήλ κατέχει τη Δυτική Όχθη από το 1967, όταν την κατέλαβε από την Ιορδανία στον εξαήμερο πόλεμο. Έκτοτε, διαδοχικές κυβερνήσεις προσπάθησαν να εδραιώσουν μόνιμα τον ισραηλινό έλεγχο επί της γης, εν μέρει κηρύσσοντας τμήματα της περιοχής ως «κρατικές γαίες», κάτι που εμποδίζει την ιδιωτική παλαιστινιακή ιδιοκτησία.

Από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, η ακροδεξιά κυβέρνηση της χώρας - η πιο ακραία στην ιστορία της - έχει επιταχύνει τις προσπάθειες προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, εγκρίνοντας δεκάδες νέους οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, σε μια άνευ προηγουμένου επέκταση.

Τον Αύγουστο, το Ισραήλ ενέκρινε ένα έργο κατασκευής οικισμού που είχε καθυστερήσει πολύ και θα αποκόψει ουσιαστικά την κατεχόμενη Δυτική Όχθη από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, διαιρώντας την περιοχή και υπονομεύοντας περαιτέρω τις ελπίδες για ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος.

Φωτό: Reuters

Η κατασκευή στην λεγόμενη περιοχή E1 έχει σταματήσει για περισσότερες από δύο δεκαετίες εν μέσω διεθνούς αντίθεσης, αλλά μια επιτροπή του Υπουργείου Άμυνας έδωσε το πράσινο φως για 3.400 κατοικίες. Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ, ο οποίος ζει στον οικισμό Κεντουμίμ στη Δυτική Όχθη, που θεωρείται παράνομος βάσει του διεθνούς δικαίου, ανακοίνωσε τα σχέδια αυτά το καλοκαίρι, λέγοντας ότι η ίδια η ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους «εξαλείφεται».

Συνεχίζεται η καθημερινή βία στη Δυτική Όχθη

Παράλληλα με τις πολιτικές κινήσεις για την προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών, η βία των εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων έχει ενταθεί απότομα από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές δυνάμεις ή εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν εκτοπιστεί βίαια από επιθέσεις εποίκων, περιορισμούς κυκλοφορίας και κατεδαφίσεις σπιτιών.

Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 υπήρξαν 757 επιθέσεις εποίκων που οδήγησαν σε θύματα ή υλικές ζημιές, αύξηση 13% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι.

Ερωτηθείς για την αυξημένη βία από εξτρεμιστές Ισραηλινούς εποίκους εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, ο Ρούμπιο είπε: «Ανησυχούμε για οτιδήποτε απειλεί να αποσταθεροποιήσει αυτό πάνω στο οποίο έχουμε εργαστεί».

Τη Δευτέρα, μια 55χρονη Παλαιστίνια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού ξυλοκοπήθηκε στο κεφάλι από έναν μασκοφόρο Ισραηλινό έποικο ενώ μάζευε ελιές. Βίντεο από την επίθεση δείχνει τον άνδρα να την χτυπάει μέχρι να χάσει τις αισθήσεις της με ένα ραβδί πριν την χτυπήσει ξανά, καθώς εκείνη κείτονταν ακίνητη στο έδαφος.

Εν τω μεταξύ, την Πέμπτη το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ πραγματοποίησε ακρόαση για το αν θα ανοίξει τη Λωρίδα της Γάζας στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, δίνοντας στο κράτος 30 ημέρες για να παρουσιάσει μια νέα θέση υπό το φως της εκεχειρίας.

Το Ισραήλ έχει σχεδόν αποκλείσει πλήρως την είσοδο δημοσιογράφων στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου.