Ισραήλ: Η κυβέρνηση Νετανιάχου προχωρά στην αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Μια ιστορική απόφαση φαίνεται να δρομολογείται στο Ισραήλ, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας ανακοίνωσε την πρόθεσή του να καταθέσει σχέδιο ψηφίσματος για την επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, γνωστοποίησε ότι θα υποβάλει στην κυβέρνηση σχέδιο ψηφίσματος για την επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Times of Israel, το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της κυβέρνησης, την Κυριακή, σε μια κίνηση που εκτιμάται ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις από την Τουρκία.

אביא לאישור הממשלה בישיבתה הקרובה הצעת החלטה להכרה רשמית של ממשלת ישראל ברצח העם הארמני.



זוהי חובה מוסרית והיסטורית להכיר ברצח העם שבוצע בבני העם הארמני בשלהי תקופת האימפריה העות'מאנית. במקביל - יש לגנות הכחשה, מזעור או עיוות של האמת ההסטורית.



בהמשך תובא ההחלטה להצבעה בכנסת. — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 25, 2026

«Ηθική και ιστορική υποχρέωση»

Σε ανάρτησή του, ο Γκίντεον Σάαρ χαρακτήρισε την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων «ηθική και ιστορική υποχρέωση».

«Η αναγνώριση της γενοκτονίας που διαπράχθηκε εναντίον του αρμενικού λαού στις τελευταίες ημέρες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελεί ηθική και ιστορική υποχρέωση. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να καταδικαστεί η άρνηση, η υποβάθμιση ή η παραποίηση της ιστορικής αλήθειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ισραηλινός υπουργός διευκρίνισε επίσης ότι, μετά την έγκριση από την κυβέρνηση, το σχετικό ψήφισμα θα κατατεθεί προς ψήφιση στην Κνεσέτ.

Η στάση του Ισραήλ και οι σχέσεις με την Τουρκία

Το Ισραήλ απέφευγε επί δεκαετίες να χαρακτηρίσει επίσημα ως γενοκτονία τις μαζικές σφαγές των Αρμενίων, επικαλούμενο τη διπλωματική ευαισθησία του ζητήματος και τις σχέσεις του με την Τουρκία.

Ωστόσο, η επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια, υπό τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φαίνεται πως οδήγησε σε σταδιακή αναθεώρηση της ισραηλινής στάσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, καθοριστική θεωρείται και η τοποθέτηση του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος τον περασμένο Αύγουστο είχε δηλώσει για πρώτη φορά ότι αναγνωρίζει τη Γενοκτονία των Αρμενίων.

Η επικείμενη συζήτηση στην ισραηλινή κυβέρνηση και η μετέπειτα ψηφοφορία στην Κνεσέτ αναμένεται να αποτελέσουν ορόσημο για τη στάση του Ισραήλ απέναντι σε ένα από τα πιο ευαίσθητα ιστορικά ζητήματα της περιοχής.