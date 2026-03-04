Ισραήλ: Η στιγμή που ανταποκριτές του CNN διακόπτουν live μετάδοση και τρέχουν στα καταφύγια

Δύσκολες στιγμές περνούν οι πολίτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε χώρες της Μέσης Ανατολής καθώς η σύρραξη ανάμεσα σε Ισραήλ-ΗΠΑ και το Ιράν έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα με τις δυο πλευρές να ανταποδίδουν τις πυραυλικές επιθέσεις.

Ενώ βρίσκονταν στον αέρα και μετέδιδαν τα όσα συμβαίνουν, οι δυο δημοσιογράφοι του αμερικανικού δικτύου CNN στο Τελ Αβίβ αναγκάστηκαν να διακόψουν τη ροή του προγράμματός τους καθώς άρχισαν να ηχούν οι σειρήνες αεράμυνας. Όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι παρουσιαστές βγάζουν εσπευσμένα τα καλώδια και μαζί με τις κάμερες αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του συνεργείου τους σπεύδουν στο πλησιέστερο καταφύγιο για ασφάλεια.

Αν και προσπάθησαν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, από το βίντεο αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι κατάσταση είναι αρκετά επικίνδυνη. Το συνεργείο που τους πλαισίωνε δεν σταμάτησε να καταγράφει το περιστατικό. Όπως ανέφερε στη συνέχεια η δημοσιογράφος, ακούστηκαν διαδοχικές εκρήξεις δίπλα τους, πιθανόν από ιρανικούς πυραύλους που εισήλθαν στο Ισραήλ.

«Έχουμε πιθανότατα νέους πυραύλους να επιτίθονται, οπότε θα κλείσουμε τα μικρόφωνα… πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα», είπε αρχικά η δημοσιογράφος. «Τώρα, ενώ βρισκόμασταν στο καταφύγιο εκείνη τη στιγμή, ακούσαμε μια σειρά από μεγάλες εκρήξεις, και αυτό είναι που ακούτε όταν τις αναχαιτίζουν».