Reuters: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.



«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε εκεχειρία», είπε, προσθέτοντας ότι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία αυτή με τη βοήθεια του Ιράν.

«Κατανοούμε ότι, μετά την ανταλλαγή πυρών που έλαβε χώρα νωρίτερα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται πλέον σε κατάσταση κατάπαυσης του πυρός», κατέληξε ο αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται ότι οι IDF δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης 18 Ιουνίου αεροπορικές επιδρομές σε ολόκληρο τον νότιο Λίβανο, στοχεύοντας, όπως ανέφεραν, μέλη και υποδομές της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με αναφορές, έχουν σκοτωθεί δεκαοκτώ άτομα από τις επιδρομές.