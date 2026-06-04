Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός υπό προϋποθέσεις

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να προχωρήσουν στην εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, εφόσον και η Χεζμπολάχ αποδεχθεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συμφωνία αποσκοπεί στη μείωση της έντασης στα σύνορα Ισραήλ–Λιβάνου και στη δημιουργία συνθηκών για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή. Οι εμπλεκόμενες πλευρές κάλεσαν όλες τις δυνάμεις να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

«Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός», η οποία ωστόσο έχει αναγκαίες προϋποθέσεις «να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ» και «να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της Χεζμπολάχ από τον τομέα νοτίως του Λιτάνι», αναφέρει το κείμενο, που δημοσιοποιήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έπειτα από τις διήμερες τριμερείς συνομιλίες.

«Τα δυο μέρη συμφώνησαν να δημιουργήσουν άμεσα υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ πιλοτικές ζώνες στις οποίες θα ασκούν αποκλειστικό έλεγχο οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις, αποκλείοντας μη κρατικές δυνάμεις», συνεχίζει το κείμενο, αναφερόμενο στο σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν.

Τα μέτρα αυτά, αναφέρει η ανακοίνωση, θα επιτρέψουν τα μέρη να «προχωρήσουν προς συνολική συμφωνία ειρήνης και ασφάλειας».

«Όλες οι χώρες επαναβεβαίωσαν ότι το μέλλον των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου πρέπει να αποφασιστεί από τις δυο κυρίαρχες κυβερνήσεις. Απέρριψαν κάθε απόπειρα, από πλευράς οποιουδήποτε κράτους ή μη κρατικού παράγοντα, να θέσει υπό ομηρία το μέλλον του Λιβάνου», συνεχίζει το κείμενο, υπονοώντας το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν ακόμη να συμμετάσχουν σε επόμενο γύρο συνομιλιών την εβδομάδα που ξεκινά την 22η Ιουνίου ενόψει της σύναψης «συνολικής συμφωνίας», πάντα κατά την ανακοίνωση.