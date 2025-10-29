Ισραήλ κατά Χαμάς: «Σκηνοθέτησαν ανακάλυψη λειψάνων για να μας παραπλανήσουν» - Βίντεο ντοκουμέντο

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η εκεχειρία στη Γάζα μετά τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε το Ισραήλ το βράδυ της Τρίτης (28/10) σε πολλές περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, κατηγορώντας τη Χαμάς για επίθεση σε βάρος ισραηλινών στρατιωτών στη Ράφα.

Την ίδια στιγμή, οργή προκαλεί στο Ισραήλ και το ζήτημα των λειψάνων νεκρών ομήρων, τα οποία, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, η Χαμάς όχι μόνο δεν έχει παραδώσει αλλά επιχειρεί να παρουσιάσει «σκηνοθετημένες ανακαλύψεις» προκειμένου να παραπλανήσει τη διεθνή κοινότητα. Κάτι που όπως φαίνεται αποτέλεσε τη «σπίθα» που άναψε τη φωτιά για την εντολή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τα νέα σφοδρά χτυπήματα στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από drone, στο οποίο, όπως υποστηρίζουν, διακρίνονται μέλη της Χαμάς να μεταφέρουν μια σορό από κτήριο και να τη θάβουν σε άλλο σημείο.

Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, το υλικό καταγράφηκε τη Δευτέρα, λίγες ώρες πριν η Χαμάς παραδώσει λείψανα που φέρεται να ανήκαν σε Ισραηλινό όμηρο, τα οποία ωστόσο δεν ταυτοποιήθηκαν με το πρόσωπο αυτό.

Συγκεκριμένα στα πλάνα φαίνονται δύο άνδρες να μεταφέρουν τη σκεπασμένη με λευκό σεντόνι σορό σε έναν λάκκο, να την σκεπάζουν με χώμα με έναν εκσκαφέα και στη συνέχεια να καλούν έναν φωτογράφο για να «επιβεβαιώσουν» την αλήθεια των ισχυρισμών τους.

Δείτε το βίντεο:

Hamas are lying about our hostages and here’s the proof:



Yesterday, Hamas terrorists were filmed removing body remains from a prepared structure and re-burying them nearby, before summoning Red Cross representatives to stage a false “discovery” for photographers.



Despite… pic.twitter.com/c9CkJo3msW — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025

H ανακοίνωση των IDF

«Χθες, τρομοκράτες της Χαμάς καταγράφηκαν σε βίντεο τη στιγμή που απομάκρυναν λείψανα σορού από προετοιμασμένο σημείο και τα επανατοποθέτησαν σε κοντινή περιοχή, πριν καλέσουν εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού για να «σκηνοθετήσουν» μια ψευδή «ανακάλυψη» μπροστά σε φωτογράφους.

Παρά τους ισχυρισμούς τους ότι δυσκολεύονται να εντοπίσουν τα σώματα των νεκρών ομήρων, η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά και να χειραγωγεί τα λείψανα που αρνείται να παραδώσει, παραβιάζοντας τη συμφωνία. Οι ισχυρισμοί της Χαμάς ότι στερείται μηχανικού εξοπλισμού είναι αβάσιμοι· τέτοια εργαλεία δεν είναι απαραίτητα για τη μεταφορά λειψάνων και δεν εμποδίζουν την επιστροφή των νεκρών ομήρων» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι IDF.

Όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αρχές, τα λείψανα που παραδόθηκαν την Τρίτη ανήκουν τελικά στον Όφιρ Τζαρφάτι, 27 ετών, ο οποίος είχε σκοτωθεί στο φεστιβάλ μουσικής Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023. Τμήματα της σορού του είχαν εντοπιστεί ήδη τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους από τον ισραηλινό στρατό.