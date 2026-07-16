Εκτός γραμμής ΗΠΑ ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ: «Θα διατηρήσoυμε τις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Γάζα»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς εξέφρασε στον Αμερικανό ομόλογό του Πιτ Χέγκσεθ την «αποφασιστικότητα του Ισραήλ» να διατηρήσει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει στις λεγόμενες «ζώνες ασφαλείας» στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας.

Η δήλωση έγινε την ώρα που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις στη Ρώμη μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ήταν «θετικές» και ότι η διαδικασία για τη δημιουργία «πιλοτικών ζωνών», από τις οποίες θα πρέπει να αποσυρθούν οι ισραηλινές δυνάμεις, αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Συρία και τον Λίβανο, σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού μέσου Axios.

«Προστασία των συνόρων» επικαλείται το Ισραήλ

Οι Ισραηλινοί ηγέτες αναφέρονται συχνά στις «ζώνες ασφαλείας», χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως το ακριβές εύρος τους. Οι ισραηλινές αρχές υποστηρίζουν ότι βρίσκονται κατά μήκος των συνόρων της χώρας και έχουν στόχο την αποτροπή επιθέσεων.

Σε ανακοίνωση του γραφείου του, ο Κατς ανέφερε ότι διαβίβασε στον Αμερικανό υπουργό Άμυνας πως το Ισραήλ θα παραμείνει στις ζώνες αυτές «προκειμένου να προστατεύει τα σύνορα του Ισραήλ και τις κοινότητες που βρίσκονται κοντά στα σύνορα από τις απειλές που αντιπροσωπεύουν οι τζιχαντιστικές δυνάμεις».

«Δεν ζητήσαμε ποτέ από τις ΗΠΑ να επιχειρήσουν στη θέση μας κατά μήκος των συνόρων μας», σημείωσε το γραφείο του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας.

Παρουσία του ισραηλινού στρατού σε τρία μέτωπα

Στον Λίβανο, οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες σε περιοχή που ο στρατός χαρακτηρίζει «ζώνη ασφαλείας», η οποία εκτείνεται περίπου 10 χιλιόμετρα εντός του λιβανικού εδάφους. Παράλληλα, συνεχίζονται περιορισμένες επιχειρήσεις και πλήγματα στον νότο της χώρας.

Στη Λωρίδα της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός ελέγχει μεγάλο μέρος του εδάφους και διατηρεί παρουσία κυρίως κατά μήκος της εξωτερικής περιμέτρου, συμπεριλαμβανομένων των συνόρων με το Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Νέα στρατιωτική παρουσία στη Συρία

Μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, το Ισραήλ ανέπτυξε δυνάμεις στη νεκρή ζώνη που επιτηρεί ο ΟΗΕ στα Υψίπεδα του Γκολάν, ανάμεσα στις ισραηλινές και τις συριακές δυνάμεις.

Έκτοτε, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει σειρά επιδρομών και βομβαρδισμών σε συριακό έδαφος, ενώ έχει δηλώσει ότι επιδιώκει τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στη νότια Συρία.

Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ.