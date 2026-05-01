Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ανεβάζει βίντεο που γυμνάζεται μετά τις φήμες για την υγεία του

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δημοσίευσε βίντεο στο Instagram όπου εμφανίζεται να γυμνάζεται, επιχειρώντας να δείξει ότι βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση.

Η ανάρτηση έρχεται εν μέσω αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή και διεργασιών για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή.

Φήμες για την υγεία του

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου μία εβδομάδα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε αναφερθεί δημόσια στην κατάσταση της υγείας του, αποκαλύπτοντας ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και θεραπεία για καρκίνο του προστάτη.

Οι σχετικές εξελίξεις έχουν τροφοδοτήσει έντονη φημολογία γύρω από την υγεία του, την οποία το νέο βίντεο φαίνεται να επιχειρεί να αντικρούσει.