Ισραήλ στον ΟΗΕ: «Το Ιράν πιέζεται στρατιωτικά» - Αναφορές για μείωση πυραυλικών αποθεμάτων

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών υποστήριξε ότι το Ιράν βρίσκεται σε ολοένα μεγαλύτερη διεθνή απομόνωση και αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση στα στρατιωτικά του αποθέματα, σύμφωνα με ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο σε διπλωματικούς κύκλους.

Κατά τη διάρκεια του μπρίφινγκ παρουσιάστηκαν στοιχεία που, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, σχετίζονται με πρόσφατες επιθέσεις στην περιοχή. Μεταξύ άλλων, επιδείχθηκαν τμήματα από drones που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν σε πλήγματα, συνοδευόμενα από τεχνική ανάλυση σχετικά με την προέλευσή τους.

Πίεση στα πυραυλικά αποθέματα του Ιράν

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν, το Ιράν ενδέχεται να αντιμετωπίζει σημαντική πίεση στα αποθέματα πυραυλικών συστημάτων, γεγονός που, κατά την ισραηλινή αντιπροσωπεία, επηρεάζει την επιχειρησιακή του δυνατότητα.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στις διπλωματικές κινήσεις της Τεχεράνης, με πληροφορίες να θέλουν τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν να έχει πραγματοποιήσει επαφές με ηγέτες της περιοχής, ζητώντας αποκλιμάκωση της έντασης και κατανόηση από τις γειτονικές χώρες.

Η στάση της Κίνας

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης αναφέρθηκε επίσης ότι η Κίνα δεν επιθυμεί να εμπλακεί περαιτέρω στην κρίση και φέρεται να αρνήθηκε την παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Τεχεράνη.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλέστηκε η ισραηλινή πλευρά, ενισχύει την εικόνα διεθνούς απομόνωσης του Ιράν.

Δυσαρέσκεια στις χώρες του Κόλπου

Στο μπρίφινγκ τονίστηκε επίσης ότι αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής εμφανίζονται ιδιαίτερα δυσαρεστημένες μετά τα πρόσφατα πλήγματα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα επιχειρήματα ότι οι επιθέσεις στόχευαν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις δεν φαίνεται να γίνονται αποδεκτά από αρκετές κυβερνήσεις της περιοχής.

Οι εξελίξεις αυτές, όπως αναφέρθηκε, έχουν ήδη προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα των χωρών του Κόλπου, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων:

τον τουρισμό

την οικονομική δραστηριότητα

το αίσθημα ασφάλειας και τη σταθερότητα στην περιοχή

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, με τις διπλωματικές επαφές να συνεχίζονται σε διεθνές επίπεδο, ενώ οι ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης παραμένουν έντονες.