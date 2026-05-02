Ισραήλ: Βίντεο ντοκουμέντο από επίθεση 36χρονου σε Γαλλίδα καλόγρια - Τι κίνητρα «βλέπουν» οι Αρχές

Σε σύλληψη 36χρονου άνδρα προχώρησε η αστυνομία στο Ισραήλ, στο πλαίσιο έρευνας για βίαιη επίθεση με πιθανό ρατσιστικό υπόβαθρο, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με θύμα μια Γαλλίδα καλόγρια.

Το οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε αποτυπώνει τη στιγμή της επίθεσης με ωμότητα. Η γυναίκα, ντυμένη με γκρίζα θρησκευτική ενδυμασία, δέχεται αιφνιδιαστική επίθεση από άνδρα, ο οποίος την πλησιάζει τρέχοντας από πίσω και τη σπρώχνει βίαια στο έδαφος.

Από την πτώση, η καλόγρια χτυπά το κεφάλι της σε πέτρα, ενώ ο δράστης αρχικά απομακρύνεται από το σημείο. Ωστόσο, σε μια κίνηση που εντείνει την αγριότητα του περιστατικού, επιστρέφει λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και τη κλωτσά ενώ βρίσκεται ανυπεράσπιστη στο έδαφος.

Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση υπό το πρίσμα ρατσιστικού κινήτρου, με τη σύλληψη του υπόπτου να σηματοδοτεί την επιτάχυνση των ερευνών. Παράλληλα, πληροφορίες που συνοδεύουν τη δημοσιοποίηση του βίντεο κάνουν λόγο για άνδρα που φέρεται να φορούσε κιπά, στοιχείο που αξιολογείται στο πλαίσιο της προανάκρισης.