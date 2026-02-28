Καταστράφηκε ολοκληρωτικά το παλάτι του Χαμενεΐ στο Ιράν: Βρίσκεται σε ασφαλές μέρος εκτός Τεχεράνης

Επτά πύραυλοι έπληξαν περιοχή κοντά στο προεδρικό μέγαρο του Ιράν και ένα συγκρότημα που συνδέεται με τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Το Channel 12, επικαλούμενο ανώνυμες ισραηλινές πηγές, μεταδίδει ότι το παλάτι του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είναι σαφές αν ο Χαμενεΐ βρισκόταν στο σημείο την ώρα της επίθεσης.

Το ίδιο δίκτυο αναφέρει επίσης ότι όλα τα κορυφαία στελέχη της ιρανικής ηγεσίας αποτέλεσαν στόχο των σημερινών πληγμάτων.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο πρόεδρος Masoud Pezeshkian είναι ασφαλής και ότι ο Χαμενεΐ βρίσκεται σε προστατευμένη τοποθεσία εκτός Τεχεράνη. Οι πληροφορίες ότι ο ανώτατος ηγέτης αποτέλεσε άμεσο στόχο παραμένουν ανεπιβεβαίωτες.

Νωρίτερα, το ισραηλινό Channel 12 επικαλέστηκε αξιωματούχο που ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ αποφεύγει να στοχεύσει τον Χαμενεΐ, αν και άλλα ισραηλινά δημοσιεύματα άφηναν να εννοηθεί ότι αυτή η στάση ενδέχεται να αλλάξει κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει επιχείρησης.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Abolqasem Araghchi δήλωσε ότι ακόμη και μια πιθανή απόπειρα κατά του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ δεν θα αποδυναμώσει τη χώρα, καθώς «το σύστημα δεν εξαρτάται από πρόσωπα» και οι ηγετικές θέσεις αντικαθίστανται μέσω θεσμικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με τον Αραγκτσί, παρά την απώλεια υψηλόβαθμων στρατιωτικών διοικητών κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 12ήμερης σύγκρουσης, ο μηχανισμός διακυβέρνησης του Ιράν συνεχίζει να λειτουργεί ομαλά. Τόνισε ότι αν προκύψουν παρόμοιες προκλήσεις στο μέλλον, «το σύστημα θα τις διαχειριστεί χωρίς δυσκολία».

Παράλληλα, ισραηλινά μέσα ανέφεραν ότι πλήγματα πραγματοποιήθηκαν σε κυβερνητικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε πολλές ιρανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Τεχεράνης, ενώ ιρανικά μέσα έκαναν λόγο για εκρήξεις σε διάφορες περιοχές και ενεργοποίηση αντιαεροπορικής άμυνας.