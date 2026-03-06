Ισραηλινή καταιγίδα στην Τεχεράνη: 50 μαχητικά διέλυσαν το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ

Σε μια επίδειξη απόλυτης αεροπορικής κυριαρχίας, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) εξαπέλυσε σήμερα Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026, μια συντονισμένη επίθεση που οδήγησε στην πλήρη καταστροφή του υπόγειου στρατιωτικού καταφυγίου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην καρδιά της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), περίπου 50 μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιχείρηση, εξαπολύοντας περίπου 100 βόμβες ακριβείας.

Το «στρατηγείο του τρόμου» έγινε σκόνη



Το καταφύγιο βρισκόταν κάτω από το συγκρότημα της ηγεσίας του ιρανικού καθεστώτος και είχε σχεδιαστεί ως μια ασφαλής εγκατάσταση έκτακτης ανάγκης, από όπου ο ανώτατος ηγέτης θα μπορούσε να διευθύνει πολεμικές επιχειρήσεις. Η IDF δημοσίευσε βίντεο από την επιχείρηση, τονίζοντας ότι η υποδομή αυτή αποτελούσε τον κεντρικό κόμβο λήψης αποφάσεων για τη χρηματοδότηση και τον συντονισμό ένοπλων ομάδων στην περιοχή.

Η επίθεση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη επιχείρηση «Roaring Lion» (Βρυχηθμός του Λέοντος). Παρόλο που ο Αλί Χαμενεΐ φέρεται να είχε εξουδετερωθεί σε προηγούμενο πλήγμα το περασμένο Σάββατο, το καταφύγιο συνέχιζε να χρησιμοποιείται από κορυφαία στελέχη του καθεστώτος για τη διαχείριση της κρίσης.

BREAKING:



The IDF dismantled Ali Khamenei’s underground military bunker.



Approximately 50 Israeli Air Force fighter jets, guided by precise IDF intelligence, struck Ali Khamenei’s underground bunker in Tehran.



Khamenei was eliminated before he could use the bunker during… pic.twitter.com/75aJ8BlXS2 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 6, 2026

Αεροπορική υπεροχή και επόμενη φάση



Ο αρχηγός του επιτελείου των IDF, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει πλέον εδραιώσει «αεροπορική υπεροχή» πάνω από το Ιράν. Η χαρτογράφηση του στόχου ήταν αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας των μονάδων πληροφοριών Unit 8200 και Unit 9900, οι οποίες εντόπισαν τα πολλαπλά σημεία εισόδου και τις αίθουσες συσκέψεων του συγκροτήματος που εκτεινόταν κάτω από αρκετούς δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας.

Η κατάσταση στην Τεχεράνη είναι δραματική, με τους δρόμους να είναι άδειοι και τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο να έχει πέσει στο 1%, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος προσπαθούν να διατηρήσουν τον έλεγχο. Παράλληλα, το Ισραήλ προειδοποιεί ότι η εκστρατεία περνά στην επόμενη φάση της, με εντατικοποίηση των πληγμάτων κατά των θεμελίων του καθεστώτος και των στρατιωτικών του δυνατοτήτων.