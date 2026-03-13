Τελ Αβίβ: 20χρονοι «παρτάρουν» στα καταφύγια ενώ το Ιράν ρίχνει πυραύλους

Σε νυχτερινά κέντρα έχουν μετατρέψει νεαροί Ισραηλινοί τα καταφύγια αλλά και τα υπόγεια καταστημάτων στα οποία τρέχουν να προστατευτούν όταν χτυπούν οι σειρήνες έκτακτης ανάγκης λίγο πριν μια νέα πυραυλική επίθεση χτυπήσει το Τελ Αβίβ.

Βίντεο που έχουν διαρρεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δεκάδες νεαρούς να έχουν στήσει κανονικά πάρτι με τέκνο μουσική ενώ για 11η ημέρα, πάνω από τα κεφάλια τους, μαίνεται ο πόλεμος με το Ιράν. «Ο χορός σε δύσκολους καιρούς είναι ανακούφιση. Μας δίνει δύναμη», δήλωσε ο Γαλλοϊσραηλινός Ρούμπεν Σεκρούν, ένας από τους συνδιοργανωτές αυτών των ημι-παράνομων βραδιών χορού στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP. «Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή, οπότε ας προσπαθήσουμε να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο» προσέθεσε.

«Κολλημένοι λόγω του πολέμου, ανίκανοι να βγούμε έξω το βράδυ, καταλήξαμε να περνάμε τις μέρες μας στην παραλία και σκεφτήκαμε αυτή την υπέροχη ιδέα για να διασκεδάσουμε με ασφάλεια» ανέφερε ένας άλλος θαμώνας των υπόγειων μπαρ που έχουν στηθεί. «Κάναμε λίγη διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απλά έγινε viral» προσθέτει.

🇮🇱 Israelis dance on at Tel Aviv ‘bunker party’ as missiles fly



With thumping techno music reverberating around a basement in downtown Tel Aviv, some 200 Israeli twentysomethings danced through the night despite the war with Iran upending life above. pic.twitter.com/6fQNE8jucj — AFP News Agency (@AFP) March 13, 2026

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερα πάρτι στα καταφύγια τα οποία στεγάζονται ως επί το πλείστον στα δημόσια πάρκιγνκ της πόλης.

Πάντως, όπως σημειώνει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, οι Αρχές της Ισραηλινής πρωτεύουσας έχουν δείξει ελαστικότητα στις εν λόγω εκδηλώσεις. «Η αστυνομία ερχόταν κάθε φορά. Τώρα καταλαβαίνουν ότι δεν κάνουμε τίποτα κακό», ανέφερε ένας πολίτης.

Σημειώνεται ότι ο πόλεμος ξεκίνησε την ημέρα που στο εβραϊκό ημερολογίο εορταζόταν το Πουρίμ, μια γιορτή που θυμίζει το καρναβάλι.