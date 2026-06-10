Ισραηλινός στρατιώτης πυροβολεί και σκοτώνει μωρό Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη - Σκληρές εικόνες

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στη Χεβρώνα, τη μεγαλύτερη πόλη στη Δυτική Όχθη της Παλαιστίνης, όπου ένας Ισραηλινός στρατιώτης πυροβόλησε εναντίον μιας οικογένειας Παλαιστινίων μέσα σε αυτοκίνητο, σκοτώνοντας το 7 μηνών μωρό τους.

Το φρικτό συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο, που ήρθε στη δημοσιότητα από την ισραηλινή οργάνωση B’Tselem που καταγράφει την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα από το Ισραήλ παλαιστινιακά εδάφη.

Το βίντεο δείχνει έναν στρατιώτη να στέκεται λίγα μέτρα μακριά από το όχημα, καθώς αυτό επιβραδύνει και στη συνέχεια σταματά κοντά τους. Το βίντεο δεν έχει ήχο και δεν είναι σαφές ακριβώς ο στρατιώτης πυροβολεί εναντίον του οχήματος. Ωστόσο, πρόσθετο υλικό που βιντεοσκοπήθηκε αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, δείχνει μια οικογένεια Παλαιστινίων να βγαίνει από το αυτοκίνητο, με έναν άνδρα να κρατά ένα αιμόφυρτο μωράκι.

Προσοχή σκληρές εικόνες

תיעוד חדש שהגיע לידי בצלם חושף את רגעי הירי במשפחת אבו הייכל, שכתוצאה ממנו נהרג סאם אבו הייכל, תינוק בן 7 חודשים, ונפצעו שני הוריו. מהתיעוד עולה בבירור כי הירי שביצע החייל לעבר הרכב בוצע בזמן שנהג הרכב האט את נסיעתו לקראת עצירה, וכאשר היה במרחק מהחיילים ולא היווה כל סכנה עבורם.… pic.twitter.com/u4UCfZbFOe — B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) June 9, 2026

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν οι Times of Israel, πρόκειται για τον 7 μηνών Σαμ Αμπού Χαϊκάλ, ο οποίος έπεσε νεκρός από τους πυροβολισμούς, με το περιστατικό να καταγράφεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου στη γειτονιά Τελ Ρουμέιντα της Χεβρώνας. Μετά τους πυροβολισμούς, ο Ισραηλινός στρατιώτης φαίνεται πως εγκατέλειψε το σημείο.

IDF: «Βαθιά λύπη» για το περιστατικό – Έρευνα από τη στρατιωτική αστυνομία

Οι IDF δήλωσαν ότι «εκφράζουν βαθιά λύπη για οποιαδήποτε βλάβη προκλήθηκε σε μη εμπλεκόμενα άτομα» στο περιστατικό. Σύμφωνα με την αρχική δήλωση των IDF για το συμβάν, ένας στρατιώτης άνοιξε πυρ εναντίον αυτοκινήτου αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, θεώρησε ότι αυτό επιτάχυνε προς το μέρος των στρατιωτών.

Ωστόσο, η B’Tselem υποστηρίζει ότι το βίντεο διαψεύδει αυτή την εκδοχή. «Το υλικό δείχνει ξεκάθαρα ότι τα πυρά του στρατιώτη προς το αυτοκίνητο σημειώθηκαν σε μια στιγμή που ο οδηγός του αυτοκινήτου επιβράδυνε και ετοιμαζόταν να σταματήσει, και ενώ βρισκόταν σε απόσταση από τους στρατιώτες και δεν αποτελούσε κανέναν κίνδυνο για αυτούς», αναφέρει η οργάνωση σε ανάρτησή της στο X.

Την Κυριακή (7/6), η ισραηλινή Στρατιωτική Αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τον στρατιώτη που πυροβόλησε εναντίον του οχήματος της οικογένειας. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, τα ευρήματα θα μεταβιβαστούν στο γραφείο του Γενικού Στρατιωτικού Εισαγγελέα ενόψει πιθανής απαγγελίας κατηγοριών.