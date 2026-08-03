Ιστορίες ανθρωπιάς: Ο Μάρκος έσωσε τον Μπρούνο το κουτάβι μέσα από τις φλόγες στο Πόρτο Γερμενό

Τις τρομαχτικές στιγμές που έζησε κατά τη διάρκεια της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό, όπως και την ανυπολόγιστη καταστροφή που έχει πλήξει την περιοχή, περιγράφει στο Orange Press, ο Μάρκος, μετανάστης από την Αλβανία, που ζει εδώ και 35 χρόνια στο μέρος.

Παράλληλα, αφηγείται την τρυφερή ιστορία ανθρωπιάς για το πώς έσωσε τον Μπρούνο, ένα μικρό κουτάβι, από τη μανία της φωτιάς, την ώρα που δυστυχώς άλλα εκατοντάδες ζώα, ελεύθερα και κατοικίδια, δεν είχαν την ίδια τύχη.

«Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα σε ανθρώπους, όπως στο Μάτι. Ζώα, έχουν καεί φουλ. Αγριογούρουνα δεν το συζητάμε. Και μην πω αυτά που κρατάμε στα σπίτια μας που πολλοί τα παρατήσανε. Έρχονται το καλοκαίρι, τα ταΐζουν, τα φροντίζουν και φεύγουν τον χειμώνα και τα παρατάνε. Αυτό δεν μου αρέσει, δεν είναι σωστό. Όποιος θέλει ένα ζώο να το κρατά στο σπίτι, να το φροντίζει, και να το κρατάει. Να το αγαπάει για ένα μήνα είναι ωραία, όμως είναι δύσκολο για 16 χρόνια που ζει τούτος (δείχνει το κουτάβι που κρατάει) ή 15 που ζει μια γάτα» σημειώνει ο Μάρκος στο Orange Press, λέγοντας ότι η καρδιά του Μπρούνο ακόμα χτυπά γρήγορα, λόγω των τρομακτικών στιγμών που βίωσε.

Ο ίδιος τόνισε επίσης πως ο αριθμός των καμένων σπιτιών θα ανέβει σημαντικά από τις πρώτες εκτιμήσεις, ενώ άλλος κάτοικος επισήμανε στο ίδιο μέσο πως «η φωτιά κατέστρεψε τα πάντα. Και οργάνωση μηδέν. Οργάνωση μηδέν. Σήμερα κάναμε προσευχή για να έρθει ένα ελικόπτερο. Αυτό που βλέπεις τώρα. Τα σπίτια καήκανε. Είμαστε δύο βράδια δίχως ύπνο. [...] Μεγάλη καταστροφή ρε παιδί μου, αλλά δεν υπήρχε νομίζω οργάνωση».