Ιστορική απόφαση: Η Πολωνία αναγνώρισε τους Έλληνες ως τη 10η επίσημη εθνική μειονότητα

Μια ιστορική απόφαση για τον ελληνισμό της Πολωνίας υπέγραψε στις 11 Ιουνίου ο πρόεδρος της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι, καθώς με την τροποποίηση του νόμου περί εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων οι Έλληνες αναγνωρίζονται πλέον επισήμως ως η δέκατη εθνική μειονότητα της Πολωνίας.

Η εξέλιξη χαιρετίστηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βαρσοβία, η οποία έκανε λόγο για μια σημαντική στιγμή τόσο για την ομογένεια όσο και για τις σχέσεις Ελλάδας και Πολωνίας.

Η αναγνώριση αυτή δεν περιορίζεται σε συμβολικό επίπεδο, αλλά συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιώματα και θεσμικές εγγυήσεις. Οι ελληνικοί σύλλογοι και οι οργανώσεις της κοινότητας αποκτούν πλέον πρόσβαση σε κρατική χρηματοδότηση μέσω του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών και Διοίκησης, ενώ οι τοπικές και κεντρικές αρχές θα μπορούν να στηρίζουν δράσεις που αφορούν τη διατήρηση και την προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μεταξύ άλλων, θα μπορούν να χρηματοδοτούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ, μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και μέσα ενημέρωσης που απευθύνονται στην ελληνική κοινότητα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην εκπαίδευση, καθώς το πολωνικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα αποκτά τη δυνατότητα να οργανώνει μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού για μαθητές ελληνικής καταγωγής, ενισχύοντας τη σύνδεση των νεότερων γενεών με τις ρίζες τους.

Παράλληλα, οι Έλληνες της Πολωνίας θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν επίσημα την ελληνική γραφή των προσωπικών τους στοιχείων σε πολωνικά δημόσια έγγραφα, ενώ αποκτούν και ενισχυμένες δυνατότητες πολιτικής εκπροσώπησης.

Στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος, οι εκλογικές επιτροπές που εκπροσωπούν την ελληνική μειονότητα εξαιρούνται από το όριο του 5% για την είσοδο στη Βουλή της Πολωνίας (Sejm), όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες αναγνωρισμένες εθνικές μειονότητες της χώρας.

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση

Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας η πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Κυβέρνησης – Εθνικών και Εθνοτικών Μειονοτήτων, η οποία επισφράγισε επίσημα τη νέα θέση της ελληνικής κοινότητας.

Η πρέσβης της Ελλάδας στην Πολωνία, Νίκη Καμπά, χαρακτήρισε τη συνεδρίαση «ημέρα συγκίνησης», τονίζοντας ότι ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω διεύρυνση των δικαιωμάτων των Ελλήνων της χώρας. Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εσωτερικών και Διοίκησης της Πολωνίας, Τόμας Σιμάνσκι, υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής της ελληνικής κοινότητας στις εργασίες της Επιτροπής και έθεσε τις βάσεις για τη μελλοντική συνεργασία με την ομογένεια.

Η τροποποίηση του νόμου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Πολωνίας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τους Έλληνες που ζουν στη χώρα.