Ιστορική απόφαση: Ιδρύεται το πρώτο μουσείο για την Ελληνική Επανάσταση του 1821

Έπειτα από χρόνια συζητήσεων και προτάσεων, η Ελλάδα κάνει το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την ίδρυση του Εθνικού Μουσείου της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, που για δεκαετίες αποτελούσε αίτημα ιστορικών, ερευνητών και ανθρώπων του πολιτισμού.

Αύριο, Πέμπτη 9 Ιουλίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα υπογράψει, μαζί με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, την Πρόεδρο της Εθνικής Πινακοθήκης Όλγα Μεντζαφού και τον δωρητή, Πρόεδρο του Ιδρύματος «Αντώνιος Ε. Κομνηνός», Αντώνιο Κομνηνό, τη σύμβαση δωρεάς για τη δημιουργία του Μουσείου.

Η υπογραφή της σύμβασης θα σηματοδοτήσει την επίσημη εκκίνηση ενός έργου με ιδιαίτερο ιστορικό και εθνικό συμβολισμό, και αυτό γιατί παρότι η Ελληνική Επανάσταση αποτελεί το ιδρυτικό γεγονός του σύγχρονου ελληνικού κράτους, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ένα αυτόνομο Εθνικό Μουσείο αφιερωμένο αποκλειστικά στην ιστορία του Αγώνα.

Το νέο μουσείο, σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, θα δημιουργηθεί στο χώρο που βρίσκεται το ιστορικό Στρατιωτικό Αρτοποιείο Αθηνών, στο Άλσος Στρατού στο Γουδή, και αυτό το οποίο φιλοδοξεί είναι να συγκεντρώσει και να αναδείξει την κληρονομιά της Επανάστασης του ’21, όπως πολύτιμα κειμήλια που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτα σε μουσεία, ιδρύματα και ιδιωτικές συλλογές σε ολόκληρη τη χώρα.

Στόχος είναι μέσα από αυθεντικά όπλα, σημαίες, στολές, προσωπικά αντικείμενα αγωνιστών, έργα τέχνης, αρχειακά τεκμήρια και σπάνια ιστορικά κειμήλια, το Εθνικό Μουσείο να αφηγείται την πορεία του ελληνικού έθνους προς την ανεξαρτησία, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης για τις επόμενες γενιές.